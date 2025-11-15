Христо Пъдев се подигра със Сашо Кадиев
"Вижте каква запалка ми подари Христо Пъдев - запалка на ЦСКА, а аз съм от "Левски"", възмути се Кадиев и допълни:
""Само ЦСКА", така ли? Значи тези 100 лева, които ти дадох, не ти стигат - искаш да ме унижаваш още."
Забавни коментари веднага заваляха под поста.
Пет вида съдове, които никога не трябва да се използват върху стъклокерамичните плотове – и с какво да ги замените
