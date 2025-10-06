Христо Стоичков: Любо Ганев завинаги ще бъде мой брат

© Легендата на българския футбол Христо Стоичков поздрави един от най-близките си приятели – волейболната звезда и президент на БФВ Любо Ганев, който днес навършва 60 години.



В социалните мрежи Стоичков сподели емоционално послание, изпълнено с топли думи и признателност към дългогодишното им приятелство:



"60 наздравици за теб, приятелю! Любо Ганев завинаги ще бъде мой брат. Сприятелихме се още в ЦСКА, когато той играеше волейбол, а аз футбол. Животът ни непрекъснато се пресича. Семействата са ни приятели и знам, че домът му винаги е отворен за мен. Както и моят за него. Успехите на волейболиста Любо Ганев са едно, а сега са още по-големи. Във времена, в които спортът ни търси място под слънцето, той изкара волейбола до световния връх. Прегръщам те, братко мой! И ще вдигна 60 наздравици за теб!!!“



Футболната икона не крие гордостта си от постиженията на Ганев – както на спортната площадка, така и в ръководството на волейболната федерация. Двамата поддържат приятелство от десетилетия, започнало още по времето, когато са част от ЦСКА в различни спортове.