Христо Стоичков ще пее на престоящия концерт на Стефан Димитров. Специално за Камата композиторът е написал ново парче, което ще бъде изпълнено от знаменития ни футболист по време на концерта.
"Стоичков е номер 1! И като човек ми се вижда голям мъжкар. Мъж на честта е - като каже нещо, го прави. Все по-малко хора в страната ни вече си държат на думата", сподели емблематичният Стефан Димитров.
Букет от емоции и множество изненади готви композиторът за предстоящия си концерт "Такъв е животът". Една от тях е проектът "Българи сме още", чието изпълнение музикантът поверява на легендата Христо Стоичков.
"Камата пее в дует с Братя Аргирови, Дони и оркестър "Канарите". Песента е по текст на Маргарита Петкова. Препратката й е да се обединим, да бъдем българи", разкри Димитров.
Композиторът дълбоко уважава футболиста, прославил страната ни по целия свят. По негови думи Стоичков е точният човек, носещ посланието на родолюбивата песен.
"Христо е голям патриот, сърцат човек. Много органично участва в проекта. Радвах му се, докато записвахме заедно. Смятам, че е достатъчно музикален за изпълнението. Пее вярно и сърцато, успява да влезе в текста и си вярва", категоричен е мъжът на Богдана Карадочева.
Звездата от САЩ '94 дебютира като певец още през 2024 г. с песента "Любов поне". Парчето е в дует отново с Братя Аргирови и с талантливата Тони Димитрова. Във видеото към изпълнението са показани моменти от кариерата на Камата, както и ключови места от родния му Пловдив.
Музиката определено има силата да обедини звезди от всяка сфера. За това свидетелства и грандиозният концерт на Стефан Димитров и Богдана Карадочева под философския надслов "Такъв е животът". Той ще се проведе на 19 ноември т.г в клуб JOYSTATION. Към фиестата се присъединяват едни от най-великите имена на родната сцена, които ще пеят рамо до рамо като творци и приятели. Сред тях са Михаил Белчев, Братя Аргирови, Мими Николова, Филип Донков и Беа, квартет "Бела Воче", Димитър и Христо с АНИМА, Сандра и Артур Надосян, Тони Димитрова, Дони, Мими Николова и др. Личности, доказали таланта си с времето. Гласове, носещи чар и история, пренасящи в едни от най-хубавите ни години. Всеки от тях ще върне публиката към вечните хитове, но и ще я отведе напред - към бъдещето, в което песните продължават да звучат живо и истински.
"Разбира се, преди концертите винаги има голямо вълнение, защото искам да представя песните по добър начин. Същевременно да бъде стегнато. Нашите представления имат вкус, който е типично софийски", смята големият композитор и допълва: "В "Такъв е животът" ще участват и млади изпълнители, защото трябва да им се дава път. На никого не пречим. Всеки има възможност да пише музика. Сега има голяма свобода и информация, само талант да имаш".
Стефан говори и за най-новия си дует "Седни до мен, приятелю" с колегата си и адаш Стефан Диомов.
"Самото съчетание между нас е необичайно. Освен това ние сме другари от много години и го доказваме с песен, която се превърна в шлагер - вече има над 30 хиляди гледания. Не го правим за касов успех, а заради дружбата ни", сподели композиторът, написал едни от най-големите ни хитове, пише "България Днес".
Въпреки че има истински хора около себе си, Димитров понася своите удари в гърба. Не отдавна той претърпя тежък крах в отношенията си с Васил Найденов. За него темата е приключена и я коментира така: "Явно моето виждане за приятелство и неговото се разминават".
ЗАРЕЖДАНЕ...
Асен Златев
преди 22 мин.
изживя си живота като героя на Алеко Константинов
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.