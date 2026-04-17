Едно от най-ярките лица на "Биг Брадър“ – Христо Трифонов – е сринат заради поведението на дъщеря му в Hell’s Kitchen. Както Burgas24.bg съобщи, последните дни ставаме свидетели на истински "турски сериал“, в който се оказа замесена готвещата танцьорка от Поморие.

Близки до семейството издават, че ресторантьорът бил буквално извън кожата си, когато гледал последните епизоди. По думите му това не е дъщерята, която е възпитал, а случилото се било "унижение и позор за цялата фамилия“. Срамът стигнал дотам, че Христо започнал да избягва срещи с познати в Поморие, където развива бизнеса си, защото се чувствал "потънал вдън земя“.

Ситуацията станала още по-напрегната заради зет му – ирландеца Елвин. Той оставил родината си и подредения си живот, за да бъде с Десислава и да гради семейство в България. Именно това решение сега тежи на съвестта на Христо, тъй като идеята младите да се установят у нас била негова. Днес той не знаел как да погледне Елвин в очите след случващото се.

Според хора от обкръжението му, Христо – свикнал да държи всичко под контрол – категорично не приемал подобно поведение, още повече от жена с две малки деца. Единствено съпругата му Корнелия успявала донякъде да го укроти, напомняйки му, че най-важно е щастието на дъщеря им, дори пътят към него да е труден и спорен. Това обаче не променяло усещането му за личен провал.

И докато страстите в шоуто кипят, извън него родителите и на двамата преживяват тежко случващото се – с надеждата всичко да се окаже просто краткотраен флирт, а не началото на още по-голям скандал, пише Hotarena.