ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Художничка, която нарисува Лили Иванова върху стена: Въпреки че не мога да чуя нейните песни, аз усещам нейната енергия
Снимките с автора, художникът Ваня Кръстева, бързо обиколиха интернет, а самата Лили Иванова сподели публикацията и дори поиска да се свърже с авторката.
"От малка си мечтая да нарисувам Лили Иванова, много я харесвам, обожавам нея и нейното творчество. Въпреки че не мога да чуя нейните песни, аз усещам нейната енергия, огромния талант на сцената. Много исках отдавна да я нарисувам, но не просто на картина, защото тя е получавала много картини през годините. Исках да е нещо по-мащабно, по-голямо, така се зароди идеята да я нарисувам на стена", сподели Ваня Кръстева в студиото на Bulgaria ON AIR.
Първоначално обмисляла голям жилищен блок, но след като това се оказало трудно осъществимо, започнала върху гаражна стена близо до дома ѝ.
Рисуването отнело около седмица. Най-голямото препятствие била самата стена – с много неравности и неподходяща основа. Въпреки това Ваня не се отказала.
В работата ѝ помагал малкият ѝ син Борис, който от интерес хващал четките и боите. Децата от блока също се включили в довършването на знамето, част от композицията, сподели сестра ѝ Десислава Кръстева.
Художничката била силно развълнувана, когато разбрала, че Лили Иванова е споделила снимките от проекта. Това ѝ дало още по-голям стимул да завърши стенописа бързо и красиво. Малко след това получила покана да присъства на концерта на примата през декември в София.
Талантът на Ваня проличава още в ранните ѝ години, когато започва да рисува кукли. Родителите ѝ бързо забелязват дарбата и я записват в художествена паралелка.
По-късно тя завършва живопис във Великотърновския университет, а след това специализира в ателието на проф. Светлин Русев в София.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Очаквайте силни филми през есента
13:07 / 12.09.2025
Неприятности за княгиня Калина
12:51 / 12.09.2025
Лили Иванова е плашещо слаба
12:27 / 12.09.2025
Блондинка е най-новото попълнение в спортния екип на БНТ
12:09 / 12.09.2025
Принц Хари е на изненадващо посещение в Киев
09:27 / 12.09.2025
Шон Уайт и Нина Добрев прекратиха годежа си
08:57 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета