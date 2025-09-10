Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
Автор: Десислава Томева 21:21Коментари (0)85
© NOVA
Огромен портрет на Лили Иванова изненада софиянци. Млада художничка изрисува образа на легендата на българската музика върху стена в столичен квартал. Снимки на портрета обиколиха социалните мрежи, а един от постовете беше споделен лично от певицата.

Родена е в Горна Оряховица. От малка, четките и боите са нейните играчки. Творчески израз намира в създаването на живопис с маслени бои. Преминава през ателието на професор Светлин Русев, където е наградена с първа награда за млад художик. Специализира и в Париж. Тя е Ваня Кръстева, за която изкуството е мисия. Като дете, Ваня губи слуха си. До нея е сестра й Десислава. 

"В началото ми беше изключително трудно да дойда от малкия град в този огромен град. Имала съм своите трудни периоди, но никога не съм се отказвала от рисуването. От много малка обожавам Лили Иванова и винаги съм си мечтала да я нарисувам. В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова. Тогава се породи желанието ми да нарисувам неин портрет. Не само да бъде на картина, да бъде нещо огромно, нещо мащабно, каквато е и самата тя", казва Ваня пред NOVA.

Снимки на портрета стигнат до самата Лили Иванова, а звездата публикува пост в социалните мрежи: "Благодаря от цялото си сърце на талантливата, млада художничка Ваня Кръстева, която е нарисувала мой портрет на стена в гр. София"!

А Ваня споделя, че след като певицата реагира на творбата й, тя започва трескаво да я довършва: "Ходих да си купя допълнителни бои, бързах да нарисувам втория портрет, рисувах до късна нощ само и само, за да го довърша. Изключително съм благодарна за всички отзиви, които чета, хората ме спират, поздравяват ме".

Така рисунките стават повод за усмивки сред хората: "Нека хората, които имат таланти и дарби и могат да изразят красота по някакъв начин, да превърнат някое нелицеприятно място в по-красиво. Мисля, че все повече такива творения трябва да има не само в София, а навсякъде".

И според Ваня, и според Лили Иванова силата на човек е в действието, а не в мечтата: "Бих искала да кажа, както е споделила великата Лили Иванова, хората не да мечтаят, а да действат. Също така, аз не мечтая, аз рисувам цял живот".



Още по темата: общо новини по темата: 5187
10.09.2025 »
02.09.2025 »
26.08.2025 »
16.08.2025 »
16.08.2025 »
15.08.2025 »
предишна страница [ 1/865 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Владо Зомбори съсипа Венета Райкова
19:28 / 10.09.2025
Познахте ли я? Така е изглеждала през 1992 г.
17:22 / 10.09.2025
Дъщерята на Митко Бербатов задмина майка си по красота
17:18 / 10.09.2025
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Мрия Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
За какво "говори" разликата в горната и долната граница на кръвно...
15:07 / 10.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Състоянието на Марти, който пострада тежко при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг", е стабилизирано
08:47 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
От днес ново правило прави играта в любимо предаване по-непредсказуема от всякога
13:52 / 08.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: