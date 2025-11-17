Хванаха бургазлийката Киара с нов мъж
©
Чаровната блондинка е била забелязана в софийско заведение в доста близки отношения с мъж на нейната възраст. Двамата не криели симпатиите си и не спирали с нежностите през цялото време, издават свидетели.
По всичко личи, че връзката на младата изпълнителка с бизнесмена Красимир Томов вече е в миналото. В шоуто тя твърдеше, че има чувства към него, но изглежда страстта им е угаснала бързо след края на предаването.
Припомняме, че собственикът на заложни къщи е на 37 години и по време на участието си в риалити формата се колебаеше между Киара и Анна-Шермин. В крайна сметка, в момента не е с нито една от двете, пише HotArena.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.