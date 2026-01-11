Актьорът Даниел Стърн, познат на милиони зрители като Марв – един от бандитите от култовата поредица "Сам вкъщи“, е бил хванат от полицията в опит да наеме проститутка, съобщава TMZ.Инцидентът е станал на 10 декември в хотел в Камарийо, Калифорния. Според източници от полицията в окръг Вентура, 68-годишният актьор не е бил арестуван, но е получил официален акт. В Калифорния подобно деяние се води престъпление от по-ниска степен, което може да доведе до до 6 месеца затвор или глоба до 1000 долара.До момента нито Стърн, нито негови представители са коментирали случая.Даниел Стърн е женен от 1980 г. за съпругата си Лор Матос и има три деца. През последните години той се оттегля от Холивуд, за да се посвети на изкуството си като скулптор. Актьорът живее на ранчо във Вентура, където отглежда добитък и създава скулптури.Само дни преди Коледа Стърн разкри пред People, че собствениците на прочутата къща от "Сам вкъщи“ са го помолили да изработи скулптура на емблематична сцена от филма."Ще направя скулптура на мен и паяка“, споделя актьорът.През октомври TMZ съобщи, че Стърн е бил хоспитализиран по спешност по неуточнени причини, но скоро след това е бил изписан и е в добро състояние.Докато "Сам вкъщи“ продължава да радва зрителите всяка Коледа, един от най-запомнящите се злодеи от филма вече е в центъра на реален скандал, далеч от комичния екранен образ.