Хю Хефнър - основател и създател на популярното списание за мъже Playboy, днес щеше да навърши 100 години. Той е роден на 9 април 1926 г. в Чикаго.

След службата си в армията завършва факултета по психология към Университета в Илинойс. Идеята за списанието Playboy се ражда още в студентските му години. През декември 1953 г. излиза първият брой на изданието, като на корицата е Мерилин Монро.

Хефнър разширява марката Playboy до световна мрежа от нощни клубове. Живее в луксозни имения, където споделя купонджийския си начин на живот с така наречените плеймейтки. Той е поддръжник на "сексуалното освобождение“ и "свободата на изразяване“. Списанието му оказва силно влияние върху сексуалната революция през 60-те години.

Хефнър почина в дома си в Лос Анджелис на 91-годишна възраст през 2017 г. от естествена смърт, заобиколен от семейството си и приятели.