И Александър Сано изрева от висока сметка за ток
Сано посочи, че досега най-високата им зимна сметка е достигала около 300 лева. Той коментира, че е възмутен от рязкото увеличение и отбеляза, че проблемът засяга множество домакинства в страната в началото на 2026 г.
"От няколко дни гледам репортажи по телевизията за двойни сметки за ток, които абсолютно възмутително са получили хората в държавата. Току-що установявам, че и моето семейство не е подминато. Получихме сметка за ток 700 лв. за януари, а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода. Май някой плаче за бунт“, заяви артистът.
Темата за високите сметки за електроенергия предизвиква засилен обществен отзвук, след като множество потребители споделиха за значително по-високи разходи за януари в сравнение с предходни месеци.
klatqnared
преди 57 мин.
Студено време, бе Косъм, те го казаха. И всички са седяли вкъщи 10 дни на отворени прозорци и печките на макс.
