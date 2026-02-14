И на 72 тя е неотразима
©
Певицата сияе с нови циркониеви фасети — резултат от серия естетични и стоматологични процедури, които видимо подмладяват излъчването ѝ.
Усмивката ѝ вече е още по-широка, а самата тя не пести настроение и чар при срещите си с публика.
На 72 години изпълнителката демонстрира впечатляваща енергия и активен творчески ритъм. Наскоро тя стана баба за трети път — новина, която по думите на близки до нея хора я е заредила с още повече вдъхновение и желание за сцена. Именно тази вътрешна светлина личи и в последните ѝ публични появи.
В момента Камелия Тодорова обикаля страната, за да представи пред читателите първата си книга — проект, който съчетава лични спомени, сценични истории и житейски уроци. Срещите ѝ с публиката се превръщат в емоционални разговори за музиката, живота и цената на успеха.
Паралелно с литературното си турне певицата репетира и нова музикална програма, озаглавена "Симфония от мечти“. По неин замисъл спектакълът ще съчетава джаз класики, авторски интерпретации и сценично присъствие, което да напомни защо името ѝ остава сред най-разпознаваемите в българската музика.
С нова усмивка, нови проекти и непроменена сценична харизма Камелия Тодорова доказва, че истинските звезди не остаряват — те просто започват нов акт от своята история, пише "Блиц".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Внимавайте с авокадото!
13.02
Кошмар след романтична вечер: Жена изпрати над 159 000 текстови съобщения, включително заплахи
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Внимавайте с авокадото!
17:19 / 13.02.2026
Елвиса с важна роля в "Ергенът"
13:16 / 13.02.2026
Рачков: Така изглежда човек, поставен в неестествена за него сред...
12:38 / 13.02.2026
Голяма изненада за Гала за рождения й ден
12:17 / 13.02.2026
"Гласът на България" се завръща
12:04 / 13.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.