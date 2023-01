ICED OUT пусна своята нова колекция от мъжки бижута

© Най-известният български бранд за мъжки бижута ICED OUT пусна своята първа колекция за 2023 година.



Нова година, изцяло нови мъжки бижута е положението в най-известния български бранд за мъжки аксесоари – ICED OUT. Компанията пусна преди ден своята нова W23 колекция, която всички фенове на мъжките бижута чакаха с такъв интерес.



Интересното този път е, че брандът е заложил само на 2 вида бижута – мъжки гердани и мъжки гривни. Новата зимна колекция се състои от 60 изцяло нови продукта. Типично в стила на ICED OUT, новите мъжки аксесоари са изработени от 316L premium неръждаема стомана, което е и една от отличителни черти на компанията. Интересното обаче е, че в W23 присъстват и други материали – гердани с циркониеви елементи и гривни с елементи на керамика в тях. Както цирконият, така и керамиката са изключително издръжливи елементи, така че определени новите бижута също са устойчиви на външни фактори – пот, топлина, вода и т.н.



Какво е ICED OUT?



За всички читатели, които не са запознати с ICED OUT, в следващите редове ще ви разкажем накратко за този бранд.



ICED OUT е български бранд за аксесоари, който акцентира над мъжки бижута от премиум неръждаема стомана. Този материал прави техните бижута за мъже хипоалергенни и им © Част от новите гривни от колекцията W23 позволява да не променят своя цвят, нито да оставят следи след употреба, независимо дали сте били под душа с тях или в морето.



Компанията цели да покаже, че носенето на бижута от мъже отдавна не е тема табу, както много хора все още смятат. Хиляди фенове месечно четат техните образователни материали на тема мъжка мода и стилизиране на мъжки бижута, за да са сигурни в това как да завършат своята визия. Брандът също така се слави със своите експресни доставки в рамките на 1 работен ден, както и с политиката си на "доживотна гаранция“, която ще замени всеки един ваш продукт, ако качеството му не отговаря на описаното.