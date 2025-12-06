"Игра на тронове" се завръща с нов сезон
©
HBO представи финалния трейлър на "Рицарят на Седемте кралства“, предстоящ сериал, който служи като предистория и се развива във Вестерос. Сюжетът се развива век преди събитията в "Игра на тронове“ и проследява младите герои сър Дънкан Високия (Питър Клафи) и оръженосеца му Ег (Декстър Сол Ансел).
По информация на HBO сериалът е "разположен в епоха, когато родът Таргариен все още владее Железния трон, а споменът за последния дракон не е избледнял; велики съдби, могъщи противници и опасни приключения очакват тези необичайни приятели.“
В новия трейлър сър Дънкан се стреми да се докаже като рицар на турнир, надявайки се да бъде приет под закрилата на дома Таргариен.
Авторът Джордж Р. Р. Мартин е създател и изпълнителен продуцент на "Рицарят на Седемте кралства“. Това е третата екранизация от неговата поредица "Песен за огън и лед“ след "Игра на тронове“ и другата предистория – "Домът на дракона“. "Домът на дракона“, с Мат Смит, Ема Д’Арси и Оливия Кук, вече има два сезона и "Златен глобус“ за най-добра драма, а третият сезон се очаква през 2026 г.
"Рицарят на Седемте кралства“ адаптира трите новели на Мартин за Дънк и Ег – "Пътуващият рицар“ (1998), "Заклетият меч“ (2003) и "Рицарят на тайната“ (2010). Шестсерийният първи сезон започва на 18 януари от 22:00 ч. по HBO и ще бъде наличен в платформата за стрийминг HBO Max.
Още по темата
/
Рокади в bTV!
05.12
Още от категорията
/
Чарли Шийн заживя с мъж?
26.11
Почина Полин Колинс
07.11
Този феномен поставя България по съвсем нов начин на картата на световния морски подводен водолазен туризъм
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кои са факторите, които превърнаха сериала "Странни неща" в свето...
17:12 / 05.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.