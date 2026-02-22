В събота вечерта започна българската версия на световноизвестната игра"The Floor". Началото беше поставено с вълнуващ дуел между двама мъже с атрактивната тема "Сватби“. След това зрителите видяха двубоите "Светски двойки“, "Световна класика“, "Световни музиканти“, "Известни тандеми“, "Водни басейни“, "Велики жени“ и "Поп и рок хитове“.Освен голямата награда от 30 000 евро, в края на всеки епизод бонус дуелът ще носи 2000 евро на един от двамата, завладели най-много територии до момента. Честта да участват в първия сблъсък за сезона получиха преводачката Николета, извоювала 4 територии, и офис мениджърът Иван с 3 територии. Победата на тема "Известни българи“ грабна Иван.Съдейки по коментарите на зрителите в социалната мрежа, те не са останали много доволни от първият епизод на играта. Повечето я определят като безинтересна и доста скучна, видя. Ето и малка част от тях:Много слабо! Толкова лесни въпроси! Безинтересно! Съжалявам!Когато очакванията не се припокриват с реалността....Скучно. Гледах до някъде, след което благодарих на изобретателя на дистанционното. Няма да повторя.Определено няма да го гледам-не ми е интересно...така по картинка да се отговаря...ако някой ти е симпатичен и хоп- цъкаш положителен отговорНещо не ме грабна.... можеше да дават участниците в по - близък план, за да се види кой кога отговаря...но все пак напрежението си оказва влияние.То трябва да си спокоен и бърз ум.