Икономичният режим на бойлера
На този фон бойлерът изглежда като най-доброто решение – плащаш това, което изразходваш, и контролът е в твои ръце. Или поне така би трябвало да бъде, пише ФОКУС.
Дилемата "Да го изключваме или не“? Тук българинът е разделен на два лагера.
От едната страна са по-възрастните поколения, които твърдят "Бойлерът се пуска вечер, на нощна тарифа, и се ползва пестеливо през деня.“
Тази логика не е плод на невежество, а на години живот в условия на недостиг, високи сметки и постоянна необходимост от икономии. Това е култура на оцеляване, не на мързел.
От другата страна стоят съвременните препоръки на експертите "Не го изключвайте – настройте го на икономичен /еко/ режим.“
Аргументът е прост – бойлерът не харчи най-много, когато поддържа температура, а когато трябва отново и отново да загрява напълно изстинала вода.
Истината, както често се случва, е по средата – и зависи не от теория, а от реалния живот в едно домакинство.
Какво всъщност означава "еко режим“?
Икономичният режим не е магическа функция. Той просто ограничава температурата до разумни граници – достатъчна за комфорт, но не излишно висока. Водата не кипи, бойлерът не "работи на максимум“, а поддържа стабилно ниво.
В такъв случай постоянното поддържане на умерена температура често излиза по-изгодно от цикъла "включи – изчакай – изключи – изстиване – пак включи“.
Нека бъдем честни – методът с нощната тарифа не е отживелица. Той работи добре при малки домакинства, при по-рядко ползване на топла вода, при дисциплина в разхода.
Да загрееш водата евтино през нощта и да я използваш разумно през деня все още може да бъде напълно логично решение – особено в периоди на високи цени на електроенергията.
Истинският проблем не е режимът, а навиците. Нито "еко“ режимът е универсално спасение, нито включването само нощем е автоматично най-икономичното решение. Бойлерът не е виновен. Начинът, по който го използваме, е, заключава ФОКУС.
