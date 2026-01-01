Президентът на художествената ни гимнастика Илиана Раева сподели затрогващи мисли относно отминалата година и посрешането на новата."Благодаря ти, 2025 година! Загубих татко, но спечелих многобройни преживявания и усещания, с които обогатих душата и сърцето си. С всяка изминала година все по-ясно осъзнавам, че единственият смислен капитал в живота ни са преживяванията. Те са единственото, което душата ни ще отнесе със себе си. Осъзнавам важността на семейството в живота ни.Наско, дъщерите, зет ми и внучките ми са моето огромно богатство. Да се събуждам и първото, което виждам, да са тези сини очи, да мога ежедневно да наблюдавам пътя и изборите, израстването и изграждането на живота на децата ми и на внучките ми и да съм до тях. Та това е върховна благословия!“, споделя чистосърдечно Раева. Тя пожелава на всички здраве и мъдрост през новата 2026 година.