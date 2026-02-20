Илиана Раева се появи с чанта за 5000 лева
©
Първата дама на художествената ни гимнастика и съпругът й Наско Сираков бяха сред най-личните гости на големия купон на Камата на 10 февруари. Специално за рожденика на купона пяха звезди, сред които Орлин Горанов и Васил Найденов, а водещ бе близкият приятел на Стоичков - комикът Димитър Рачков. Самият Христо пък изпълни песен заедно с братя Аргирови и Тони Димитрова.
Съпругата на легендарния футболист Мариана блестеше в истински холивудски тоалет и бе определена от присъстващите като една от най-стилните дами, пише "Ретро“.
Още по темата
/
Иво Димчев: Чувствам като някакъв пиян овчар, който си мисли, че кара гондола, но всъщност е загубил овцете
19.02
Още от категорията
/
От Английската гражданска война насам: Андрю е първият арестуван представител на британското кралско семейство
19.02
Животът му е изпълнен с любов, талант и световна слава, но в дома му така и не се чува детски смях
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Попариха ергенът Стоян, но той остана невъзмутим
17:35 / 19.02.2026
Зрители скочиха на новите водещи на bTV! На вас харесват ли ви?
17:15 / 19.02.2026
Аня Пенчева: Победих напук на лекарските прогнози
16:59 / 19.02.2026
Гласът, който разбива стени, заговори бъдещото си дете
15:25 / 19.02.2026
От Английската гражданска война насам: Андрю е първият арестуван ...
14:26 / 19.02.2026
Екшън, смях и вдъхновение на цена от 1 € с пакета Arena Select от...
11:54 / 19.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.