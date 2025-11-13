Има пари, угажда си: Роналдо с нова придобивка за 50 млн. долара
Самолетът е оборудван с фурна, хладилник, зона за почивка за екипажа и просторна баня. Крилата му помагат за подтискане на неприятното усещане при турбулентност.
В момента Роналдо си е поставил лична мисия да бъде първият футболист с 1000 гола в кариерата. До великото постижение остават само 47 попадения, а Кристиано планира да играе поне още две години. Другата му цел е да стигне кота 300 при асистенциите.
В момента има 259. В историята на футбола само осем футболисти са дали повече голови пасове – Анхел ди Мария, Кевин де Бройне, Томас Мюлер, Луис Суарес, Йохан Кройф, Пеле, Лионел Меси и Ференц Пушкаш. Откакто играе в Ал Насър, португалецът е подал за 21 попадения в 121 мача – или на всеки 510 минути, пише "Труд".
