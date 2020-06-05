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|Èíöèäåíò ñ Ìàÿ Ìàíîëîâà â Áóðãàñ! Ðîë áàíåð ñå ñòîâàðè âúðõó ãëàâàòà íà íàïåðåíàòà ïîëèòè÷êà!
Çà ùàñòèå íà Ìàíîëîâà ôèçè÷åñêè ïîðàæåíèÿ ïî ãëàâàòà é íå áÿõà çàáåëÿçàíè îò áäèòåëíèòå ðåïîðòåðè. Êþñòåíäèëñêàòà ïîëèòè÷êà ñå èçìúêíà îò íåëîâêàòà ñèòóàöèÿ ñ óñìèâêà è ïðîìúëâè ñêîíôóçåíà "îöåëÿõ".
Ñúâåòâàìå êàòî áóðãàçëèè Ìàíîëîâà è íåéíèÿ åêèï, ïðè ñëåäâàù îïèò çà ñêðèòà âèçóàëíà ðåêëàìà, äà íå ñè èãðàÿò ñ êúñìåòà é, à äà ñå ñúîáðàçÿò ñ âÿòúðà, îñîáåíî àêî ñå íàìèðàò äî ìîðåòî.
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100 êèëà: Àêî ñè âçåìà ìàòóðèòå, ãîëÿìî êúðêàíå ùå ïàäíå
10:22 / 05.06.2020
Æåíàòà íà "Ëóäèÿ ðåïîðòåð" ðàçñåéâà øîôüîðèòå ñàìî ïî ñóòèåí
23:14 / 04.06.2020
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15:48 / 04.06.2020
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09:28 / 04.06.2020
Òðàãåäèÿ â êàðíîáàòñêî ñåëî: Âúçðàñòíè ñúïðóçè ñå îáåñèõà åäíîâðåìåííî
21:36 / 03.06.2020
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15:44 / 03.06.2020
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15:23 / 04.06.2020
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08:46 / 05.06.2020
Àéòîñêè ïîëèöàè çàêîï÷àõà øîôüîð, ñåäíàë ìúðòâîïèÿí çàä âîëàíà
08:44 / 04.06.2020
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