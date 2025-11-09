Инфарктите и инсултите изискват бърза реакция и колкото по-добре разбирате техните признаци, толкова по-големи са шансовете ви да останете здрави и живи.Разгледахме как да разграничим тези състояния, защо последствията от инсулта често са по-тежки и какво можете да направите, за да помогнете на себе си и на близките си навреме.Миокарден инфаркт (сърдечен удар) възниква, когато коронарна артерия, кръвоснабдяваща сърдечния мускул, се блокира. Това най-често се случва поради разкъсване на атеросклеротична плака: в отговор на увреждането се образува съсирек, който напълно блокира кръвния поток. Колкото по-дълго продължава запушването, толкова по-голямо е увреждането на тъканите и толкова по-висок е рискът от усложнения.Класическите симптоми включват чувство на натиск зад гръдната кост или силна болка, която може да се разпространява към лявата ръка, врата или челюстта. Жените могат да изпитват различни симптоми: те са по-склонни да се оплакват от умора, гадене, болки в гърба или корема и задух. Тези симптоми често не се възприемат като тревожни, което увеличава риска от забавяне на медицинската помощ.Инфарктът води до смъртта на част от сърдечния мускул. Ако кръвообращението не се възстанови своевременно, клетките в засегнатата област умират. Образува се белегова тъкан, която вече не може да се свива. Това отслабва функцията на сърцето: то не може да се справи с натоварването толкова добре, което увеличава риска от сърдечна недостатъчност и аритмии.Сърцето обаче е устойчив орган. Дори ако част от него е увредена, останалите части продължават да изпомпват кръв. Умереното увреждане не винаги води до тежки ограничения. Много зависи от това колко бързо се оказва медицинска помощ и каква част от сърцето е увредена.Навременното лечение и промените в начина на живот могат да помогнат за забавяне или спиране на влошаването на сърдечната функция. Без редовно наблюдение са възможни повтарящи се инфаркти и намаляване на качеството на живот.Най-ефективните лечения се прилагат в рамките на първите няколко часа. Лекарите се стремят да възстановят кръвния поток към засегнатата артерия възможно най-бързо. Това може да се постигне чрез стентиране или специални лекарства, които разтварят съсирека. Ако съдът е силно стеснен, може да се наложи операция.След възстановяване от острата фаза е важно да се стабилизира сърдечната функция: предписват се лекарства за регулиране на кръвното налягане, нивата на холестерола и съсирването на кръвта. Повечето от тези лекарства ще трябва да се приемат непрекъснато, за да се намали рискът от нов пристъп.Скоростта на възстановяване зависи от тежестта на инфаркта и цялостното здравословно състояние на пациента. Понякога са достатъчни малки промени в начина на живот; в други случаи е необходима рехабилитационна програма със специализирано наблюдение, подбор на физическа активност и постепенно връщане към нея.Според голямо международно проучване, повече от 99% от хората, прекарали инфаркт, са имали поне един рисков фактор, който може да бъде елиминиран.следете кръвното налягане, не се пуши, движете се редовно,ограничете наситените мазнини, захарта и солта в диетата си, контролира нивата на глюкоза и холестерол, преглеждайте се навреме и следвайте лекарските предписания.Колкото по-рано започнете, толкова по-голям е шансът да избегнете сериозни последици.Това е остро нарушение на кръвоснабдяването на мозъка. Според Американската сърдечна асоциация приблизително 87% от инсултите са исхемични: кръвен съсирек блокира кръвния поток. Останалите са хеморагични, с разкъсан кръвоносен съд и кървене в мозъка.Нервните клетки са много чувствителни към кислороден дефицит: смъртта започва в рамките на минути. Увредените области на мозъка не се регенерират. За разлика от сърцето, което частично компенсира загубата на функция в други области, мозъкът не може да "прехвърля“ задачи от една област в друга. Ако центровете за реч, движение или памет са увредени, тези способности се нарушават, понякога необратимо.Инсултът се развива бързо. Най-често се проявява като внезапно изтръпване или слабост на лицето, ръката или крака – особено от едната страна на тялото. Речта става неясна и човекът може да не разбира казаното. Координацията е нарушена и са възможни замаяност и внезапна загуба на равновесие. Понякога се развиват проблеми със зрението в едното или и в двете очи.Характерен симптом е силно главоболие без видима причина. Това е особено вярно при хеморагичен инсулт.За разпознаване на инсулт се използва правилото FAST:Лице: асиметрия, увиснал ъгъл на устата.Ръка: слабост, невъзможност за повдигане на едната ръка.Реч: трудна, несвързана.Време (време): действайте незабавно.Инсултът е по-вероятно, отколкото инфарктът, да доведе до трайна инвалидност и зависимост от външна помощ. Всичко зависи от това къде точно е нарушен кръвният поток и колко бързо е започнато лечението.Няма нужда да предприемате никакви действия сами: не давайте на човека никакви лекарства, включително такива за понижаване на кръвното налягане или разреждане на кръвта. Единственият безопасен начин на действие е да се обадите на линейка, да осигурите въздушен поток и да подготвите документация, особено информация за хронични заболявания и приемани лекарства.Ако става въпрос за исхемичен инсулт, лекарите могат да приложат лекарства за разтваряне на съсиреци през първите няколко часа. В някои случаи се извършва ендоваскуларна интервенция, като се използва катетър за отстраняване на съсирека, блокиращ съда.При хеморагичната форма основната цел е спиране на кървенето, намаляване на вътречерепното налягане и стабилизиране на жизнените функции. Понякога е необходима операция.След острата фаза започва рехабилитация. Възстановяването на нарушените функции изисква системна работа: логопедия, физиотерапия, трениране на фината моторика и възстановяване на уменията за самообслужване.Няма лекарства, способни да "възстановят мозъка“. Лекарствата, предлагани на пазара като невропротектори или стимуланти, не са показали убедителна ефективност в големи проучвания.Същите мерки, които помагат за избягване на инфаркт, работят и за предотвратяване на инсулт: отказване от тютюнопушене, лечение на хронични заболявания, контролиране на кръвното налягане и промени в начина на живот.Ранната превенция е единственият начин да се избегнат сериозни последици. След като се е случил инсулт, шансовете всичко да се върне към нормалното са малки, пише zdrave.to.