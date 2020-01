Интересен завършек на месеца за представителите на една зодия

© Oe



Ooa o a ocea ec a oee . a e a oeee ae cce ao a oce ee ea, oo oece a a c aee cea ao oaae o ea. ee eo, eeacoe, oca.



ee



ec e e a a oo aao. Ca a, e aoa ea. eae oe a ee ao cae a e o ocee. ee ooe a oaa a .



a



oee a aee cocooce c aa, e e a ca o oa e cao a ac, o a ooe. e ce cae aeae ea, o-coo oee ae a ooa, oeo e aca eo a ac.



a



e oee oooo aee a ee oa . e c aee cea oo e ao a ce cae oe e o e. Oace ce oo aeo oaa, oo ca a a ac, oaee coe o ca.







ec e ce ea o a ae a. Ooe e ce oaa a aeo e c aoc. aae a ao oae eo, oeo oae.



ea



C ea eoc ae o ece. aoee oe a oaa , aoo e ce oe oe ao. caae oe eo eeco aeeo.



e



e ce oo eo oaoae, o oa e oe oe a e aao oeo o ooe. e ce cae oce, o e aae ea. oco ocaee eaa a coce o.



Coo



e e oa o a oecea eeca aeoc. eeco oo e a cee, a aeee eo oo, eeco, ao. ec e e a aae a cea ece, e ocae a oae oeo co oaaa c.



Cee



ee ce o ecea ca oa e a ecoo eae a ooe. a eoae oeo ce aa ooo aaa oc. oae ao eea c.



oo



ae a o oaa ecea, ce a e e, e a ae e cao a ceaa, o a ecea. aoa ec e oe a aeee ao cae a cea ece.



ooe



eeco aa a, ocoeo a ac. eaa a oa caca, a ca oa, oo ca o aa e a c aa caeo . oco a aee ac a ce eaa o e a ece, c, aa ec a.







Oeeeo e e oo a aoae a eo oo, o-coo e ee a ae oea ee, oo cae a eaae e ea. o e e a e ooe oo.



:astrohoroscope.info