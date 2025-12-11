Интересни факти за еврото
©
В тази класация ви представяме пет любопитни факта за еврото, които може би не знаете – от дизайна на банкнотите до това от какъв материал са изработени те, пише businessnovinite.bg.
Монетите от 2 евро отбелязват 388 исторически събития
Какво общо имат Астерикс, откриването на Антарктида и парк Гюел? Европейският съюз е отдал почит на тези три и още 385 исторически събития, годишнини, личности и места, като е пуснал в обращение възпоменателни монети от 2 евро. Всяка страна може да издава до 2 възпоменателни монети от 2 евро годишно. Гърция е първата, която го прави – по повод Олимпийските игри в Атина през 2004 г.
Еврото помага в борбата с климатичните промени
Както Европейският съюз, така и еврото са световни лидери в емитирането на "зелени облигации“ – ценни книжа, предназначени за финансиране на проекти с положително въздействие върху околната среда и климата.
През 2020 г. 49% от всички зелени облигации в света са били емитирани в евро, а 51% – от институции на ЕС.
Евробанкнотите се изработват от памук
Хартията за банкноти се произвежда основно от памучни влакна – т.нар. "памучни отпадъци“ (cotton noils), които са страничен продукт от текстилната индустрия.
През 2019 г. за производството на евробанкноти са използвани приблизително 5 210 тона памучни влакна, като 57% от тях са били сертифицирани като добити от устойчиви източници. В бъдеще целта е всички евробанкноти да се произвеждат от устойчив памук.
Дизайните на евробанкнотите са нереални
Настоящата серия банкноти, наречена серия "Европа“, изобразява прозорци и врати от едната страна – символ на европейската ценност, която е откритост и мостове от другата страна – символ на свързаност и комуникация. Всяка банкнота представя важен архитектурен стил от европейската история, но нито един от прозорците, вратите или мостовете не съществува в действителност – поне до момента, в който холандският дизайнер Робин Стам не решава да възпроизведе тези въображаеми мостове в холандския град Спейкенисе.
През декември 2021 г. ЕЦБ обяви планове за нов дизайн на евробанкнотите, който се очаква да бъде готов до 2024 г.
Коя е най-използваната банкнота?
Първата серия евробанкноти, която беше пусната в обращение през 2002 г., когато еврото беше въведено като валута. Тя включва седем различни номинала: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.
Тези банкноти постепенно се заменят от втората серия, известна като серия "Европа“. Най-често използваната банкнота от тях е тази от 50 евро, с 13,6 милиарда броя в обращение.
Още по темата
/
Управител на нощно заведение от Бургас: От 22 ч. на 31 декември до 1 ч. на 1 януари няма да може да се плаща с карта
10.12
Мисленето на българина "няма да се излагам за ресто от 44 цента" ще оскъпи услугите като маникюр, обущар или шивач
09.12
Желязков: С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските – у нас
06.12
Проф. Анна Кръстева: От институциите зависи гражданите да почувстват еврото не като диктат и неизбежност, а част от европеизацията ни
06.12
Още от категорията
/
Дениз страда по Виктор
10.12
Вече 20 години са заедно
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Майката на Софи Маринова в инвалидна количка на концерта й
20:55 / 10.12.2025
След победата Миро харчи 100 бона за жена си
20:52 / 10.12.2025
Емрах Стораро: Скъсаха ме 5 пъти на листовките
16:19 / 10.12.2025
Тайните синове на Владимир Путин са разкрити!
15:00 / 10.12.2025
Ръсел Кроу с удар към "Гладиатор 2"
12:29 / 10.12.2025
Легендата Орлин Горанов стана рицар
10:35 / 10.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.