Когато човек си избира кола, кола, нова или употребявана, цветът е преди всичко естетически критерий. Или в най-лошия случай ценови, защото някои опции увеличават сметката. В никакъв случай обаче изборът на бяло, синьо или черно не се прави според щетите, които бъдещият собственик рискува да има.В новото си проучване обаче, френският застраховател Leocare анализира 702 щети, заявени между юни и октомври 2025 г. И ги постави в перспектива с цветовете на каросерията на въпросните автомобили, пише automedia. Резултатът е, че почти две от три щети, или по-точно 64,7%, се отнасят до черни или сиви автомобили. Което е напълно нормално, защото това са сред най-продаваните цветове на пазара. Но в случая има и друго: цветът често отразява профила на употреба.Всъщност, черните автомобили, често премиум модели, са по-изложени на кражба и вандализъм (38,9%). Тези автомобили са по-скъпи и се паркират в гъсто населени райони. Понякога предизвикват завист и следователно са по-изложени на злонамерени действия . Докато сивите автомобили страдат от повече счупвания на стъклото, особено предното (32,2%), което няма логично обяснение.Белите автомобили пък е по-вероятно да се ударят в нещо (58,4%). Според проучването това се обяснява с факта, че тези автомобили са предпочитани от за корпоративни флотилии и като фирмени се карат по-безогледно. Червеният цвят, който продължаваме да свързваме с "бързите" автомобили, не показва никакви измерими излишни нива на инциденти (макар според други проучвания да е магнит за птичите изпражнения). Що се отнася до синия цвят, той е по-застъпен в искове, свързани с времето. Значи ли това, че синьото привлича градушките? Не, разбира се, но е любопитно съвпадение.Наскоро, от другата страна на света, проучване от Центъра за изследване на произшествия към университета Монаш (MUARC) даде доста подобни резултати, но ги обясни по различен начин. Въз основа на над 850 000 произшествия в Австралия, то уточни, че ако черните автомобили имат 12% по-висок риск от инциденти в сравнение с белите, това се обяснява с видимостта: черното, сивото или сребристото се сливат по-лесно с пътя, особено при лошо време, докато бялото, жълтото и оранжевото се открояват ясно, намалявайки риска от сблъсък.Тези две проучвания не си противоречат, а се допълват. Докато Leocare подчертава факторите, свързани с човешкото въздействие (паркиране, честота на използване, тип превозно средство), MUARC измерва физически риск, свързан с визуалното възприятие. По принцип черното не е по-опасно само по себе си, а е по-изложено на алчност, гъста градска среда или слаба светлина.