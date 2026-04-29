"Ходещото меме“ – така от екипа на главния секретар на МВР Георги Кандев наричали своя началник. В последните седмици се появиха десетки колажи с неговия лик, провокирани от строгия му поглед и в стил Чък Норис или Супермен, съобщава Burgas24.bg.

"Понякога, когато ситуацията е тежка и напрегната около мен, изглеждам така – понякога несъзнателно. Погледът ми е фокусиран и може би това изглежда малко плашещо“, казва той.

А какво се крие зад строгия поглед?

"Крие се един нормален човек. Крие се един служител на МВР с 27 години стаж. Крие се един съпруг, един баща“, казва в интервю Кандев.