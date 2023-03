Интернет на помощ за онлайн изневери при двойките

© Трябва да признаем, че днес не е толкова лесно да научим всичко за човека, към когото изпитваме по-специални чувства. Голяма част от хората нямат профили в социалните мрежи или са добре прикрити. Освен това има толкова много разновидности на приложения за запознанства, че съвсем няма как да сме сигурни дали свободното време на половинката ни не е запълнено от няколко на брой любовни завоевания. Разбира се, най-лесният съвет е да се наслаждаваме на момента и да не се съмняваме, но въпреки това усещането да споделяш емоции и ежедневни случки с човек, който може да изчезне всеки момент, не е най-приятното на света.



Интересното е, че след като се появи филмът Tinder Swindler, част от коментарите бяха насочени към жертвите, обвинявайки ги, че не са проучили добре възлюбения си. Накратко – няколко резултата в Google би трябвало да подскажат, че в приказката има доста нередности, пише hicomm.bg.



Оказва се обаче, че дори да липсва финансова изгода, явлението продължава да си е фактор. В началото на миналата година няколко жени в TikTok споделиха опита си с 26-годишен дизайнер, който станал известен със срещите си в Hinge. Красавецът измислял куп лъжи, само и само да се добере до някоя девойка, а след кратък период от време просто изчезвал. Покрай този случай стана популярна и Facebook групата Are We Dating The Same Guy?, като оригинален е вариантът за Ню Йорк, но популярността и ползите й бързо се преповториха за Чикаго, Лос Анджелис, Дубай, Лондон, Париж, Глазгоу, Сидни, Бризбейн, Ванкувър и т.н. Групите имат солидна анкета за предварителна проверка, за да се гарантира, че новите членове са ангажирани с каузата и всички публикации трябва да са съобразени с доста на брой правила.



На членовете е разрешено да публикуват анонимно и въпреки че могат да споделят снимки на мъже от приложенията за запознанства, не може да се разкрива лична информация или фамилни имена. Освен това в групите е забранено да се споделя каквато и да е лична идентифицираща информация, да се практикува тормоз, обвиняване на жертви или коментиране на външния вид на някого. Освен това са забранени скрийншоти – т.е човекът не трябва да знае, че е бил публикуван в групата.



Според проучване от 2022 г., проведено от Австралийския институт по криминология, 72.3% от техните респондентки са преживели заплахи от сексуално насилие, тормоз или агресия, докато са общували с мъже в приложения за запознанства. Като се има предвид разпространението на насилието срещу жени и момичета в обществото, разбираемо е, че групите, основани на женската солидарност, набират сила онлайн. Според специалисти силата на тези групи се крие и във формирането на общност като важна опорна база, ако членовете преминават през изпитания или преживявания, които считат за срамни и не могат да споделят с близки и приятели.