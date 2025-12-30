"С Мартин вече трети ден сме болни, не сме излизали от вкъщи. Изгледахме всички възможни филми, изпихме всички лекарства и целия чай и официално не знаем какво да правим оттук нататък".Това сподели половинката на Елвиса - Йоана. Явно двамата влюбени са засегнати от грипа, който върлува в последно време. Очаква се заболелите да се увеличат след празниците и събирането на много хора на едно място.