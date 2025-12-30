Йоана на Мартин: Не знаем какво да правим оттук нататък
©
Това сподели половинката на Елвиса - Йоана. Явно двамата влюбени са засегнати от грипа, който върлува в последно време. Очаква се заболелите да се увеличат след празниците и събирането на много хора на едно място.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Камен Алипиев – Кедъра в болница и с призив: Слушайте сигналите, които тялото ви дава и си обръщайте повече внимание
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.