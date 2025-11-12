Йоана за Елвиса: Искам един пенсионерски билет
©
На касата обаче Йоана решила да разчупи обстановката с нестандартна реплика, която изненадала всички наоколо. С широка усмивка тя подала картата си и заявила:
"Искам два билета – един студентски и един пенсионерски!“
Минутите след това се превърнали в истинско шоу – Йоана се захласнала от смях, докато Елвиса я гледал невярващо и видимо не бил особено очарован от шегата.
"Спокойно, още имаш време до пенсия“, побързала да добави хубавицата, но щетата вече била нанесена – всички на опашката се смеели, а Мартин се опитал да запази сериозно изражение.
Очевидци коментират, че Йоана е успяла да разведри цялото кино, макар Елвиса да не бил във вихъра на смеха.
"Типична Йоана – винаги намира начин да е център на вниманието“, шегуват се приятели на двойката, пише "Блиц".
Още по темата
/
Азис: Обожавам те
09:05
Тежко му на принц Андрю
11.11
Промени в "Преди обед"
11.11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Светлана показа синините от побоя
17:26 / 11.11.2025
След 20 години проговори на сина си
16:36 / 11.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.