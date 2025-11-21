Провокативните въпроси на Мария Цънцарова и леко пренебрежителната й усмивка към конкретни политици вече няма да бъдат запазена марка на "Тази сутрин“ по Би Ти Ви. Партньорката на Златимир Йочев ще се оттегли от сутрешния блок след Нова година и най-вероятно ще стане водеща на седмично предаване, научи "Филтър“ от свои източници в телевизионните среди. Цънцарова, известна с хапливия си стил и фиксацията в определени хора от властта, и сега се присъединява към екипа по-късно. Проблемът не бил ангажиментът към децата й сутрин, а затрудненията й да става толкова рано, което се отразявало на здравословното й състояние.Досега Йочев в компанията на дежурния синоптик, спортен журналист и специален гост будят зрителите с коментари на последните новини от страната и света, както и с любимите на всички телевизии репортажи за разбити пътища, междусъседски свади, катастрофи и абсурдни скандали. Цънцарова влиза в студиото по-късно, за да разпитва политици, министри и всевъзможни фактори в държавата.Ръководството на Би Ти Ви неотдавна поканило чуждестранен експерт с дългогодишна практика като тв мениджър да направи анализ на програмата на телевизията. Той бил шокиран, че водеща на основния сутрешен блок влиза в студиото със закъснение. Експертът бил категоричен, че това е практика, която е недопустима в голяма професионална телевизия. Той освен това бил изумен, че водещите дори на лайфстайл шоута определяли редакционната политика на предаванията, вместо това да правят продуцентите и ръководството на медията, каквито са стандартите по света. Експертът бил категоричен, че ролята на тв водещите у нас е надценена и екипите изпълняват техните заръки, вместо да бъде обратното.Мария Цънцарова има различни конфликти с хора от властта, а най-известният е сблъсъкът й с партия "Възраждане“. През 2022 г. тя бе обвинена от хората на Костадин Костадинов, че е разкрила лични данни на техните депутати, като е съобщила кои от тях са били ваксинирани срещу ковид, независимо че са били против тези мерки. Аргументът на народните представители от "Възраждане“ беше, че на нея й е бил позволен достъп до техни здравни досиета и тя е разгласила лични данни. Тогава водещата дори беше викана на разпит в МВР, за да разкрие източниците си на информация.Политици, гостували в сутрешното студио на Би Ти Ви, се оплаквали, че въпреки добрата си подготовка по темите водещата трудно крие пристрастието си към представителите на "Промяната“ и "Демократична България“ за сметка на атаките към ГЕРБ и най-вече към ДПС "Ново начало“.През есенния сезон Би Ти Ви предприе радикални мерки за подобряване на програмата си, като в началото на сезона дори избра скандалната Венета Райкова за водеща на "Преди обед“. Решението бе посрещнато на нож от голяма част от аудиторията, която се оплака, че Райкова чалгализира програмата и олекотява съдържанието й. Водещата се изпокара с екипа, продуцентът Георги Тошев напусна, а скоро след него си тръгна и самата тя.Финансовите отчети на Би Ти Ви, които неотдавна бяха огласени публично, показват, че телевизията има лек ръст на печалбата, макар да отчита по-малко приходи. Ръководството се гордее най-вече с добрите резултати на предаванията "Кой да знае“ и "Стани богат“. "Трейтърс: Игра на предатели“, което е може би най-професионалната програма, която върви в момента на екрана, не успя да постигне добра гледаемост заради конкуренцията с рейтинговия шампион "Игри на волята“ по Нова телевизия. Сезонът на "Ергенът“ не отчете особено висок зрителски дял на гледаемост, но пък затова е сред най-коментираните предавания в социалните мрежи, което също се отчита като постижение.Както Би Ти Ви, така и "Нова“ не могат да се похвалят с особени постижения в публицистиката, която през последните години не изживява добри дни. Същото, дори с още по-голяма сила се отнася до разследващата журналистика.