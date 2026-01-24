След над 80 години в живота и 60 на сцената - дойде време легендата на българската естрада да се изповяда. В три тома голямата Йорданка Христова отваря вратите към най-съкровения си свят. Защо тя доброволно избира да се раздели с любовта на живота си, какво й струва да е снаха на соцвеличието Григор Стоичков, как се търпи насилието в дома и кога разбираш, че е време да си тръгнеш от бащата на децата си. Следва един разговор за любов по време на преход, политика в бъдеще време и една 6-годишна тайна, която днес намира своята телевизионна премиера.Йорданка Христова сподели, че със заглавието на трилогията "Изповед" се "заиграва" със своите песни, а в книгите е написала много лични неща. "Исках да бъда аз, да бъда себе си", допълва тя пред NOVA.Голямата българска изпълнителка каза, че не обича да говори за личния си свят точно, защото е личен. "Естествено е хората да са любопитни, особено когато те харесват", допълва тя.Йорданка Христова разказа за своята първа голяма любов Християн. Двамата с него са живели като истински бохеми 10 години, много са пътували, а дните понякога са преливали един в друг. В един момент тя решава да помисли за себе си, като за тази част от живота си разказва по-подробно в книгата.Голямата певица сподели, че е обичала съпруга си Георги. "Яд ме е на него. Можехме да продължим заедно. Той да овладее емоцията си и всички огорчения, които преживя покрай прехода, да превъзмогне всичко това заради нас - тримата. Но той не успя. Но не се чувствам обидена. Опитвам се да го оправдая. Всички се обърнаха срещу него, започнаха да го съдят, баща му влезе в затвора, приятелите му го напуснаха. Ние никога не сме се карали. Аз предпочитах да оставям бележки, вместо да вдигаме скандали, виждах, че така е по-добре. Така успявах да постигна някои неща, да намерим решение. Но след време, когато всичко наоколо се изостри, вече нямаше как", разказва Йорданка Христова.За насилието, което е преживяла, тя сподели, че дори приятелите им не са знаели. Но когато границата е била прекрачена, е трябвало да се раздели с Георги, като това е било важно и за децата. Въпреки това певицата допълва, че съпругът ѝ е бил много интелигентен и забавен. Йорданка Христова е категорична, че да се търпи насилието в дома е много грешно решение, защото това е "ужасно нещо".Христова казва, че не е била член на партия, никога не се е занимавала с политика, а по убеждения е демократ. Затова се е почувствала обидно, когато е била причислена към " отбора на червените". Тя допълни, че дори е чувствала обида от страна на колеги, като някои дори не са я поздравявали. "Това много ми тежеше", допълни Христова."Никога не съм била от БСП, но никога не съм била против бащата на съпруга ми", посочва още тя.За живота след 1989 година голямата българска изпълнителка смята, че това, което се е случило "не е демокрация". Тя допълни, че много умни хора са искали да помогнат за промяната, но не им е бил даден шанс.Йорданка Христова се надява един ден Слънцето да изгрее над България, но не вижда лидерите, които могат да направят това.Голямата певица сподели, че е щастлива, че нейните деца са решили да останат в България. Тя допълни, че в книгата е разказала "една тайна" – тя има две внучки – Екатерина и Елена. Йорданка Христова съобщава тази новина едва сега, защото това е било желанието на нейния син – да не се говори за децата. А у дома всички я наричат Мути."Аз не съм добър възпитател, мога само да обичам безрезервно, безкрайно, да се раздавам за тях, да правя всичко, което мога. Мисля, че това е пътят. Защото животът ще ги научи на много неща", сподели още тя за своите внучки.