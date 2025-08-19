ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Йоргос Мазонакис излезе от психиатрията
През цялото време на престоя си в болницата известният певец поддържаше постоянна връзка с адвоката си, с когото планираше следващите си лични и правни стъпки.
Приемът му в психиатричната клиника беше извършен по прокурорска заповед и по искане на баща му и сестра му, без неговото съгласие, на 14 август. Самият той настоява, че не страда от никакъв психиатричен проблем и че всичко, което се е случило, е станало без негово знание.
"Временният ми престой тук, в "Дромокаетеио“, се случи без да бъда попитан и без мое знание. Не страдам от никакво психично заболяване, което да изисква психиатрична грижа и което би могло да ме направи опасен нито за себе си, нито за други. Имаше позорна режисура зад това изпитание. Благодаря ви от дъното на сърцето си – на фенове, сътрудници, приятели, на предприемачите от Fever – за безрезервната подкрепа, за помощта и за любовта, която ми показвате в този труден личен момент. Чувствам се благодарен и ви обещавам, че скоро ще бъда близо до вас“, заяви Георгиос Мазонакис пред телевизионния канал Star.
В събота, 16 август, семейството на Георгиос Мазонакис издаде съобщение по повод неговата хоспитализация, като подчерта, че "за тях значение имат неговото здраве и животът му, а всичко друго не ги засяга“.
По-конкретно те заявиха: "За нас, семейството на Георгиос, значение имат неговото здраве, безопасност и живот. Всичко останало не ни засяга, не ни докосва, не го коментираме. Със сигурност не може да бъде поле за противопоставяне. Когато отмине опасността за живота му, тогава всеки трети може да прави изявления, да изразява позиции и да подкрепя всичко, което смята, че ще го направи близък и обичан.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 727
|предишна страница [ 1/122 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Те са родени на една и съща дата, но с 25 години разлика, а любов...
09:09 / 19.08.2025
Ето я новата на Карлос Насар
08:55 / 19.08.2025
Едно от най-разпознаваемите лица на телевизионния екран празнува ...
08:47 / 19.08.2025
Актриса се ожали от целувките с колега на снимките на филм
16:18 / 18.08.2025
Мел Гибсън възкресява наш актьор
16:02 / 18.08.2025
Почина голям актьор
15:38 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
10:13 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета