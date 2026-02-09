Харизматичната Ирина Тенчева, която е позната от малкия екран, за поредна година взе решение да пречисти тялото и духа си, спазвайки житния режим на Петър Дънов, както и гладуването, определящо се от фазите на луната.В официалния си профил в Инстаграм тя сподели своята гледна точка по няколко въпроса, рамкирайки историята със заглавие – ден 3 от житния режим.“Странно притихване и поглед навътре. Междувременно отлетяха няколко светли души. Гробищата са добро място за преосмисляне на това, за което даваме времето си тук", пише Ирина, която е съпруга на продуцента Иван Христов.Чрез видео, споделено само в рамките на 24 часа, тя разкри пред многобройните си последователи, че голяма част от случващото се в действителността е изкривено през призма, която тя не разбира и не приема.Ирина се е сблъсквала с житния режим неведнъж, по време на същинската част от него се консумират 100 г накиснато жито, 3 ябълки и 9 ореха. Разбира се, подготовката й започва доста по-рано, за да навлезе по-плавно в сериозната му фаза.“Пети ден. С дивите птици, които храним всеки ден, сме на сходно меню. Грижата за група живи същества помага да ги опознаеш и да обикнеш всички останали. Същото би трябвало да е и с хората", пише тя в последната си публикация – кадри, уловили как храни пернатите, пише Edna.bg.