Искат 400 млн. долара от мъртвия Майкъл Джексън

© Обвинителите на Майкъл Джексън, Уейд Робсън и Джеймс Сейфчък, искат обезщетение от 400 милиона долара по обвинения, че той ги е нападнал сексуално като деца.



Наследниците на Майкъл Джексън разкриха стряскащата сума в нови съдебни документи, свързани със спор с дъщерята на Джексън, 27-годишната Парис, относно адвокатските хонорари, пише Us Weekly.



До този момент конкретната сума, която 43-годишният Робсън и 47-годишният Сейфчък търсят в съдебните си дела срещу компаниите на Джексън, MJJ Productions и MJJ Ventures, беше неизвестна.



Наследниците в момента участват в поне пет съдебни спора и арбитража.



Допълнително финансово напрежение утежнява и фактът, че Парис се бори с адвокатите на наследниците за нарастващите хонорари, натрупани след като са наели множество фирми, за да се справят с различни проблеми, включително продължаващата съдебна битка срещу Сейфчък и Робсън.



Наследниците са загрижени, че ако на адвокатите не се плаща, това може да ги принуди да не работят срещу иска на Робсън и Сейфчък, което би било "катастрофално".



"Без адвокат, наследниците ще бъдат принудени да не изпълняват задълженията си по висящи съдебни спорове, където отговорността би била опустошителна", казаха изпълнителите.



"Наследниците също така ще загубят предимството на адвокат, поддържащ портфолиото им от интелектуална собственост, жизнената сила на бизнеса им. Наследниците ще загубят предимството на правни съвети относно многобройните си успешни проекти и инвестиции... шоуто на MJ One Cirque, MJ: Мюзикълът и предстоящия филм "Майкъл"."



В иска си Парис счете някои адвокатски хонорари за прекомерни и поиска от съда да ограничи правомощията на изпълнителите да ги плащат.



Изпълнителите обаче оспорват твърдението ѝ, като твърдят, че платените и поискани хонорари са средни за индустрията.



Робсън и Сейфчък твърдят, че са били сексуално малтретирани от Джаксън като деца, както е описано подробно в документалния филм на HBO - Leaving Neverland.



Джаксън никога не е бил осъждан за престъпление и компаниите му продължават да отричат ​​обвиненията.



Робсън твърди, че Джаксън го е малтретирал от седемгодишна до 14-годишна възраст, след като се е запознал със звездата, когато е спечелил конкурс за танцова имитация на Майкъл Джексън.



Той и Сейфчък са се обединили, за да съдят наследниците на покойния певец в опит да получат справедливост.



Въпреки обвинението си, през 2005 г. Уейд се яви на свидетелската скамейка и защити Джаксън, когато той беше обвинен в многократно малтретиране на 13-годишно момче, което доведе до това, че журито в Санта Барбара обяви звездата за невинна.



Размишлявайки върху решението си да свидетелства в защита на Джаксън в документалния филм, Уейд си спомни как певецът многократно го е молил да говори в негова защита.



"Майкъл каза: "Не можем да им позволим да ни направят това, не можем да им позволим да ни свалят". "Ние, ние, ние. Определено имах истински страх от това, което каза, че ако някой някога разбере, той и аз ще отидем в затвора", каза Уейд.



"Някак си събрах смелост да кажа на Майкъл, че не искам да свидетелствам", каза Робсън, но след това му е връчена призовка от съда, което означава, че трябва да предостави доказателства в процеса.



В документалния филм той каза, че е излъгал по време на съдебното дело, за да защити Джаксън.



По време на процеса Уейд е попитан дали Джаксън някога го е докосвал сексуално. Той отговори: "Не, абсолютно не", добавяйки: "Просто го погледнах в очите и ми беше ясно. Не можах да кажа истината. Абсолютно не."



Едва след като Уейд се жени и му се ражда син, той завежда дела срещу MJJ Productions и MJJ Ventures, продуцентските компании, собственост на певеца към момента на смъртта му през 2009 г.



В тези дела те твърдят, че взаимодействията им с Джаксън са били организирани от неговия екип, който според тях е бил наясно с малтретирането, което, както твърдят, е претърпял.



През 2017 г. делата на Уейд и Джеймс бяха отхвърлени от съдилищата, тъй като давността - срокът, в който бивша жертва на насилие над дете може да предприеме правни действия - е изтекла.



Законът обаче промени и удължи давността за докладване на сексуално насилие над деца от момента, в който жертвата е навършила 26 години, до 40 години.



Но делата на предполагаемите жертви бяха отново отхвърлени от съда, което доведе до това те да се обърнат към Апелативния съд на Калифорния.



Трима съдии проведоха дистанционно изслушване през 2023 г. и се произнесоха в полза на Уейд и Джеймс да предявят гражданските си искове в съда.



На 25 юни 2009 г. новината за смъртта на Джаксън на 50-годишна възраст шокира света. Той беше претърпял сърдечен арест след предозиране с Пропофол, само дни преди да започне 50-дневно турне за завръщане.



Джаксън получил мощното лекарство от личния си лекар, д-р Конрад Мъри, който казал на разследващите, че певецът е нарекъл веществото "мляко" и е казал, че има нужда от него, за да спи.



Смъртта на Джаксън в крайна сметка е определена от разследващите като убийство и през ноември 2011 г. - повече от две години след смъртта на артиста - Мъри е осъден за непредумишлено убийство и е осъден на четири години затвор.