Истината за фризера: След колко време месото, каймата и рибата са годни за консумация
Най-разпространеният мит е, че във фризера нищо не се разваля. В действителност ниските температури не убиват бактериите, а само спират тяхното размножаване. Те остават в латентно състояние и се активират отново при размразяване. Затова една храна може да е безопасна за консумация, но вече да е загубила вкус, аромат и текстура.
За да не бъдем голословни, ФОКУС провери сроковете на най-често замразяваните продукти.
Колко дълго издържа месото във фризера
Суровото месо понася сравнително добре замразяването, но и тук има граници. Цели парчета говеждо или свинско могат да се съхраняват до около година, ако са добре опаковани. Каймата и нарязаното месо издържат значително по-кратко – обикновено до три-четири месеца. Причината е по-голямата контактна повърхност с въздуха, която ускорява загубата на качество.
Колко време може да стои замразена рибата
Рибата е далеч по-капризна. Бялата, немазна риба запазва качество до около шест месеца, докато мазните видове като сьомга или скумрия започват да губят вкус много по-рано – често още след втория или третия месец. Мазнините се окисляват по-лесно и това се усеща ясно при размразяване.
Какво се случва със сготвената храна във фризера
Готвените ястия издържат най-кратко. Обикновено между два и три месеца са напълно достатъчни, за да се запази приличен вкус и текстура. След това храната рядко става опасна, но често е безлична — с променена консистенция и "плосък“ вкус, който няма нищо общо с първоначалния.
Ориентировъчно:
– сурово месо – до 6–12 месеца
– кайма – до 3–4 месеца
– риба – 2–6 месеца (мазната издържа по-малко)
– сготвена храна – 2–3 месеца
– зеленчуци (бланширани) – до 8–12 месеца
След това храната рядко става опасна, но често става безвкусна, суха или "гумена“.
Ето и къде се корени проблемът
Истинският проблем обикновено не е времето, а начинът на замразяване. Контактът с въздух води до изсушаване и окисление –процеси, които оставят характерните сивкави петна и превръщат сочната храна в суха и жилава. Това е и причината фризерът често да бъде обвиняван несправедливо за лошия вкус.
Лошата или хлабава опаковка позволява на храната да поема миризми от околната среда. Така месото престава да мирише на месо, а рибата — на риба, и започва да носи аромат на "фризер“. Не е развалена, но вече е трудна за спасяване в кухнята.
Бавното замразяване съсипва текстурата
Когато храната замръзва бавно, в нея се образуват големи ледени кристали, които разрушават клетъчната структура. След размразяване това се усеща като водниста, ронлива или кашава консистенция. Затова замразяването на малки порции и добре охладена храна е ключово за крайния резултат.
При размразяване бактериите отново стават активни, а качеството започва да се влошава бързо.
Важно!!! ФОКУС препоръчва, ако сте размразили пържоли за вечеря, но се налага да хапнете навън, никога, ама никога не ги замразявайте повторно!
Повторното замразяване е допустимо само ако храната е била термично обработена междувременно. В противен случай рискът вече не е теоретичен.
