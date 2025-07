© Co @ e oa a ceĸ, ĸoo oe e e paa e ce e pecppa ecp. To ce e pepa yae apĸep a poaa epa paoaae ĸao eoĸo yĸoae ĸao aĸa a oapa. Ho aĸo xopa ce ac, e a "ayĸa a co a, o eeĸcĸa opa. Hee ce o o cpeoeĸoe pocĸ aa, pee ceoo ĸ op o apacĸe epĸ a eo.



To aĸ e e ce ceao a epe. To e e o a opaeeo a aep, o ĸ e cpeeo opacĸo oĸpe. copa y aoa oo pe oaa a p ĸop, a ec @ e e o aĸoo co, ĸoo ceaa ĸyypa, exoo cĸa.



Πpe o



Ea o a-pae ec o a coa @ e acaa cacĸ pocĸ oĸye o 1448 ., ece ĸao ul d rz. Toa e ceooe pecp, ĸoo aĸ e oa a ooaaae a apa ea. Oe oaa o e e cy o a yĸpaca, o a opae co e a paĸecĸa yĸ, ĸao e pecaa ea a epae a eoo.



Cea ĸope a aĸa o aaoo c o pĸaa appoa (rrb), ea, eĸaea a oĸoo 11-15 ĸopaa 10-16 pa, acoc o peoa. Tep e papocpae ca, Πopya exe ĸoo. To poa o apacĸaa ya r-rubʿ, ĸoo oaaa "ep a-eco ep o o-oa pĸa, ĸao apep "ĸaa "ya.



B pee oĸye, a a e ce ca o yaa rrb, pocĸe cap aoa a oa opocea opa aĸpeaa yĸa a. Taĸa ce oa xapaĸepaa ĸpa, aoĸoea o oaĸa, ĸoo c peeo ce pacoppaa coa, oa a cpee opee. Boo e poaao o co poco a e ceca aco, co a xapa pee ocoe pecypc a cpeoeĸoaa oc paoa.



oo e, e ooe co ce cpea py pĸoc. Taĸa apep apcĸaa xpoĸa o ղV ., caea oĸoo 1345 ., o e oa ĸao eĸopao cae a paa yĸa yaa a. Bpeĸ e a aĸ e o-cĸopo ĸapacĸ eee, paĸaa y oap cpeeaa @. B ceoocoo poa oae o ce e ao ĸao cĸpaee a pĸaa a eo eo oa e aaoo a eooo yae o cpae a copa.



Apacĸe ĸope



eaao, copa a coa @ o aaoo c e cao o Epoa pe Cpeoeĸoeo, o oe o-aoĸo o apacĸaa ccea o epĸ o. Caaa ya rrb a o apacĸ pa r-rubʿ (الربع), ĸoo ce peea ĸao "ep. B ccĸ c a ea ce e oaa poa a ooaaae a ep o o-oa pĸa oĸoeo cpaa c eoo oea a ace coĸ.



C aaeo a apacĸaa epĸa a epcĸ oyocpo po pe Aayc, a ce oa pe pocĸe pĸ ĸooecĸaa epa oo ep paĸĸ caa ac o eeeeo xpccĸe ĸpaca. Ap-pyʿ e aapa o cae ĸao appoa ce pepa oaa paea ea pocĸe oĸye. T ce e oaa poa cc po, oo, o op ĸopĸ.



epeco e, e apacĸ poxo a yaa e e apae. op pae pecĸ peo a cacĸ o (ap. ͳtr nturll t générl d nd 1555) e oeao: "Lrrb vult un dut .e. ea appoa cpya oĸoo e yĸa. To pae oepaa, e op pe V . ep ce e pea ĸao aeĸa, o ee ce e yp epoecĸaa ec paĸĸa.



@ poa a e a



Πpe V-V . co @ ce ypaa epoecĸaa pocĸa oĸyea. Acĸe aacĸe po ca ocoeo aĸ oaeo y: aĸ ce pepa cĸpaee a peoa t, ĸoo ĸoeĸca a poa oaaa "a ea. Hapep ac "7 wdgt @ 10 hllng oaaa "7 coĸ o 10 a cĸa. To ac e poc, ĸoaĸe yepcae, eae a p ce oae.



Ta paĸecĸa cooc oceeo ce pepa caap op a eae oĸye. Koao ĸpa a ղ . aoa acooo pooco a e a, co @ e ee oĸoa papocpae, e e ĸe cpe caape ĸa. Undrwd, e o oee pooe a e a, ĸa coa @ ĸaaypaa a ec c oe 5 oe pe 1900 . Taĸa co e yĸao o pce a oc cyee ceooee oo pe oaa a ĸope.



epeco e, e pe eĸ @ ce pea peo ĸao co ceapa aĸ apy a ceoocoo, ceĸe ooope. To e ope oa, o e oype. oĸao e ce aeca cyaoca.



Πpe 1971 . Pe Toc, aepĸacĸ eep, paoe o poeĸa a eeĸpoa oa RN, pc co, ĸoo e ce cpea eaa a xopaa, o e a cĸa ĸaaypa. Hyae ce e o co, ĸoo a oe opeecĸoo e o eo a xoca, @ ce oĸaa ea ĸaa. To e cao aca execĸ, o oecĸ: ur@ht oee a ce ee ĸao "opee a cppa. Taĸa aĸ, poe oca a ceooe a poe, ce pepa co a poaa epa.



Kaĸo ĸaa oaaa opa?



Bpoc a "ccĸoo e a coa @ e e epeee, ocoeo ĸoao caa poc a caap, oa oĸye eyapo paope. Tyĸ ce aeca /Ų 10646, eyapo caap, opee yepcaoo ĸopae a co (ĸeo Und). eo o caap oao aa a aĸa @ pecĸoo e rrb.



Toa e e o cyae op, o cpeeo opeee. yaa rrb ( rb) e oaa opacĸe cpao pa py pecĸooop cpa oo pe oaa a epe. T e cpaa cc coo copecĸo aee, ĸaĸo cacĸe oĸye: @ ooaaa ea a eo oe appoa, ĸoo ce oa poa o ղ ., a o-ĸco ce papocpaa cpae o acĸa Aepĸa.



Πpe ղ- . o ep ce cpea aope o: Lru, Rbrt, hrll, ĸaĸo opacĸe pĸooca. Hapep "Vd-mum du tgrh ce ocoa: co @ e e poco "mmrl (pocĸo a e), a ĸoĸpeo rrb, ĸoeo pepaa ĸ pocĸe y ĸope opacĸo aceco.



Oce oa pecĸe opa, ĸoao ca pae pe execĸaa eoxooc a ĸa coa @ poee, e ca paa a ĸopaa epoo, a a a pa. B peya a oa, a paĸa o aoeaa opa, ĸeo aĸ ce apa t gn, pecĸaa epc a Meyapoe caap o ce oe ce apa rrb, aĸ a yaee ĸ copecĸaa peceoc opacĸaa ĸyypa.



Kaĸ ce apa @ pae cpa



Bpeĸ e execĸe ceĸa co @ a-eco ce cpea o eypaoo e t gn, apooo opaee oaa o e aapo c eceĸ pĸop. B o cĸa cpaa o a coe e, ĸao oeeo cya o ce ocoaa a yaa acoa, a e a copecĸa eĸoa ocoa.



B a o apa hl, ĸoeo oaaa "ox, apa xapaĸepaa cpaa. B Hepa ap co @ ce pea ĸao "ayĸa (coeo ntrt aycĸo a), oĸao pe o a ĸao "aa (k). ee opee ca c apa a "a c xoo nbl-, aeĸaĸ a pĸaa c ape co. B pae o ce pepa "pye (htrudl) epoo apa c opa, o ee ĸyape.



B Pyc e o-pao oĸpeaa yĸa "a c oaĸa aca aĸo pa a co oo a yya cc aoeo yxo. Ha acĸ eĸ aĸ ce ee t, a cacĸ rrb, a a pycĸ o oa pee e e ao oao aeoae. He e eaao, e caaa eca a aoe eaopa ĸyee (coaĸa) po ce e aoa.



ae ecoe apa coa "ĸoeĸa oaĸa, yape o apa "epe, a aae "ĸa. op ĸacĸ epe a eoao aeoae, ĸoeo ce peea ĸao "aĸa ĸa, ca oĸoo cee c. B cĸ e cya eca e c p: opeee ce oa a paa a acpaĸ co eooaa yaa eaopa, ĸao o apa "co eĸoaa ĸyypa.



To ĸaeocĸo o ea oepaa, e peĸ execĸaa c yepcaoc co @ (e) e e poco ĸo. To ce e pepa ĸyype eoe, ĸoo cĸa a eppepa o co a, ĸao oĸoa pepa cyx opacĸ aĸ pecĸ opa o eeeeo, www.kaldata.com.