|Италия се сбогува с "краля" на модата Джорджо Армани
През последните два дни близо 15 хиляди души отдадоха почит на прочутия дизайнер, който почина в четвъртък на 91-годишна възраст.
Тялото му беше положено в централата на модната къща в Милано – място за бляскави ревюта. Оттам минаха дизайнери като Санто Версаче – брат на Джани Версаче, политици като бившият премиер Марио Монти, предприемачи и звезди, сред които футболната легенда Паоло Малдини.
Снощи служителите на компанията изпратиха катафалката с аплодисменти, предава БТВ.
Днес Армани ще бъде погребан в малко селце в Северна Италия на частна церемония.
