Ива Софиянска-Божкова и мъжът й Антон Божков, с когото са съпрузи от 12 години, работят за четвърто дете.Снахата на бизнесмена Васил Божков роди третия си наследник през 2023 г. и го кръсти на баща си – бившият столичен кмет Стефан Софиянски. Въпреки че не ползва услугите на бавачка и сама се грижи за децата си, 38-годишната брюнетка изглежда няма колебание по въпроса за увеличаването на семейството си.Ива, която преди години интервюираше известни личности за предаването "Събуди се“ по Нова тв, сподели за желанието си да стане майка за четвърти път съвсем наскоро. Тя гостува в "Преди обед“ по Би Ти Ви, за да разкаже за забавната страна на майчинството, а и за подкаста си. Накрая Ива отговори на въпроса, който задава на гостите си в онлайн поредицата си, а именно как се вижда след 10 години. "Надявам се с още едно дете. Та-да-дамммм! Това е в сферата на някакво бъдеще и в кръга на шегата“, поясни тя.Едва ли обаче става дума само за шега, защото Ива не за първи път изразява желанието си да има четвърто дете. Направи го и на 8 октомври, когато малкия й син имаше рожден ден. Тогава Ива сподели щастието си и безкрайната си обич, а също и благодарността си към "Майчин дом“ и д-р Дяволов. "Чакайте ме за още едно“, написа Ива, което не убягна на приятелите и последователите й в инстаграм.Тя роди Стефан през 2023 г., без никой да разбере дори, че е бременна. Ива съобщи радостната вест чак месец по-късно, като избра да го направи на рождения ден на мъжа си Антон Божков. Тогава щерката на Стефан Софиянски публикува в социалните мрежи снимка, за която позира със семейството си. Всички заедно се снимаха пред огледалото и следващата година по същото време, както и този ноември, когато Ива пак честити рождения ден на мъжа си и със семеен кадър в инстаграм.Бившата тв журналистка няма чистачка, няма и бавачка. Сама се справя и с домакинските задължения, и с грижите за децата. Таткото, разбира се, много помага, а също и по-големите им деца Васил и Мая. "Имаме пример във вкъщи все пак. Ние сме три деца. Разликата между голямата и малката ми сестра е 10 години и половина. Отглеждали сме се... И сега – много сме задружни. Много е смешно, че тати винаги ни бъркаше имената. И мама. Което име се каже последно, значи него викат. А сега, като се съберем всички вкъщи, с всичките им внуци, вече с имена не се говори. "Я, някой да подаде водата!“ – и някой става и подава“, сподели Ива.Големите й деца не само помагат в грижите за малкия Стефан и за домакинството. Мая и Васил, кръстен на дядо си Васил Божков, сами си приготвят закуската всяка сутрин. Изявен кулинар е Васил, който е на 10 години. Той даже умеел да прави палачинки, като обикновено ги забърквал през уикендите. Ива пък приготвя предимно "бързи, дребни неща“, както обясни. Може да прави още баница и зеле с кренвирши – майка й Алиса я научила.Бившата тв журналистка споделя по забавен начин за радостите и неволите на майчинството в кратки видеа в инстаграм, които събират стотици харесвания. В момента дъщерята на Стефан Софиянски се е заела да снима и втори сезон на подкаста си "Айде пак с Ива“. Чрез него тя се завърна към професията, след като преди почти 5 години напусна тв ефира. Ива не е говорила за причините, довели до изненадващото й слизане от екран. Затова раздялата й с Нова тв се свързва със съдебните саги на свекъра й Васил Божков. В началото на 2020 г. Ива Софиянска-Божкова се появи в съдебна зала, за да подкрепи мъжа си Антон Божков, към когото също имаше обвинение.След като напусна телевизията, за която признава, че й липсва, Ива работи като ПР и организатор на събития. През 2021 г. тя за кратко работеше зад кадър в предаването "Забраненото шоу на Рачков“ по Нова тв. Ива не крие, че би се върнала в телевизията, като има желание отново да интервюира известни личности. Доволна е обаче и от изявата си в интернет с подкаста си. В личен план е щастлива и посреща с усмивка ежедневните предизвикателства, както личи от видеата, които споделя в инстаграм. Случва се и да плаче, но само от щастие. Последно се просълзила, когато гледала първата изява на дъщеря си Мая, която пее прекрасно, в мюзикъл. "И майка ми се разплака, което беше много впечатляващо“, сподели Ива, цитира HotArena.