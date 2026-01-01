Ива Софиянска посрещна Коледа на Малдивите, като за първи път избра екзотичната дестинация за най-светлия семеен празник. Тя замина заедно със съпруга си и трите им деца, заменяйки традиционната зимна атмосфера със слънце, палми и океан, пише Уикенд."За първа година на Коледа няма да съм с мама и тати“, сподели Софиянска, като подчерта, че решението не е било лесно, защото не се е разделяла от семейството си, въпреки че гони 40 години.Снахата на Васил Божков призна, че обича българските традиции и празничната трапеза у дома, но този път е избрала почивка далеч от София и студа. Семейството се е настанило в луксозен курорт, където празникът преминал спокойно и в тесен семеен кръг. По думите й, Коледа на Малдивите е била изпълнена с топлина, усмивки и време, прекарано заедно, което за нея е най-важното, независимо от мястото.Божкови ще се приберат у нас в първите дни на януари, защото две от децата им - Мая и Васил, са на училище.