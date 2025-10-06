ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Ивайла Бакалова с блясково кръщене за малката Вяра
"На 17 септември – пред Бога, пред света и пред близки, нашето малко голямо чудо – Вяра, получи своето духовно име и закрила. Едно дете, чакано с толкова търпение, надежда и любов... Вяра е благословия", написа тя.
Бакалова не скри емоцията си, като описа колко дълго е чакала появата на своята дъщеря:
"Тя е нашето доказателство, че когато не спираш да вярваш, най-красивите неща се случват. За нас тя е символ на всичко, което сме преживели – на борбата, любовта, упоритостта и силната вяра."
В посланието си Ивайла добавя трогателни думи за новия живот, който е осмислил всичко:
"Когато най-накрая тя дойде при нас – с малките си ръчички, с първия си плач, с невинния си поглед – разбрахме, че чудесата наистина съществуват."
"Вяра е светлина. Тя ни учи на безусловна любов, смирение и сила. Всеки неин усмихнат поглед е благословия, всеки смях – музика, а всяка сълза – напомняне колко крехко и ценно е това, което имаме", допълва тя.
В края на поста Мис България пожелава на своята дъщеря да расте здрава, обичана и свободна:
"Да има вяра в себе си, в доброто, в хората и в живота. Да носи името си с гордост и смисъл. А ние – нейните родители, кръстници и близки – ще бъдем до нея, за да я закриляме и обичаме безкрайно."
"Добре дошла в този красив, макар и понякога труден свят, малка Вяра!", завършва с обич Ивайла Бакалова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1274
|предишна страница [ 1/213 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
И Петър Дочев напуска bTV заради Венета Райкова?
15:09 / 06.10.2025
Какво се случва с Бесте Сабри?
14:29 / 06.10.2025
Отмениха концерта на Роби Уилямс в Турция след обществен натиск
14:23 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Биркан Сокуллу от турския сериал "Невинните" празнува днес
12:17 / 06.10.2025
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета