|Ивайло Везенков – аут от новините на bTV! Нов водещ сяда на стола му
"Посрещаме с добре дошъл Константин като най-новото попълнение в силния ни екип от доказани водещи. bTV Новините са марка за качество и доверие, а лицата на Новините са тези, които дават глас на фактите и изграждат силна връзка със зрителите. Зад всяка емисия стои усилието на много професионалисти - както пред, така и зад кадър, и сме уверени, че Константин ще допринесе с опита и енергията си за нашата екипна работа.“ – казва Асен Иванов, директор на отдел "Новини, актуални предавания и спорт“ в bTV Media Group.
Друг от водещите на bTV Новините - Ивайло Везенков, продължава своя професионален път в медията, като поема ново предизвикателство. Той ще се фокусира върху създаване на съдържание за локални продукции и подкаст проекти, където ще допринася със своя опит и креативен подход към разказването на истории.
Константин Динчев притежава богат опит в телевизионната журналистика. Кариерата му започва през 2009 г. в родния му град Варна, където преминава през различни позиции като репортер и водещ. През последните седем години е водещ на новинарски емисии в друга телевизия, където ежедневно запознава зрителите с важните събития от страната и света.
Константин Динчев е завършил математическата гимназия "Д-р Петър Берон“ във Варна, след което продължава образованието си със специалност "Журналистика“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски“.
