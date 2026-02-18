Ивак Бейбе поправя грешката на пластични си хирург
Припомняме, че със самото му слагане тя предизвика доста коментари, тъй като не беше най-доброто изпълнение на хирурга си.
В отговор на въпрос на последовател дали би си "вдигнала кубиците на гърдите", тя отговори:
"Аз се чудя дали да не ги махам тотално."
