Иван Динев – Устата отдавна се слави с директността и острия си език, затова и вече десетилетия е любимец на повечето българи.Рапърът, който не крие подкрепата и обичта си към Русия, Путин, че дори и миналите соц времена, в които, по думите му, е имало хиляди правилни и хубави неща... днес направи на нищо Би Ти Ви и "Ергенът“."Браво на Би Ти Ви! Браво и на участничките в това нещо, защото много българи се чудеха какви са цените на родните проститутки. Е, ето, че най-после разбраха –благодарение на тях. Така че, драги зрители, не ревете срещу предаването – то е с информативна насоченост и ви дава ясна представа за качествата, уменията и тарифата на съответната проститутка“, гръмна Устата и разбира се, запали мрежата от одобрителни възгласи.Иван Динев стана и сериозен, разбира се, като настоя, че подобни "долнопробни“ извращения трябва да се дават в малките часове на нощта и то по различни от националните канали. В краен случай да го преместят в Би Ти Ви Комеди."Повръща ми се като знам, че децата ни друго не знаят, освен това, което виждат на екрана и то е батки, патки, Златки, блатки... Какво да му се роди в главата на това дете, освен, че е прекрасно да подражава на тези празни души и плитки мозъци, и да иска да стане като тях, когато порасне. Безумието на безумията и нека Бог да пази страната ни!“, коментира Устата, цитиран от сайтът Клюки.