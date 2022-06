Иван Добчев за Мария Бакалова: Евтин успех, а можеше да стане сериозна актриса

© Театралният режисьор Иван Добчев за пореден път се изказа с нехубави думи за прочутата си ученичка Мария Бакалова. Режисьорът даде интервю за БНР от фестивала "Варненско лято" по случай премиерата на неговата автобиографична книга "Автопортрет в огледалото на сцената".



"Успехът й е евтин. Аз много пазя учениците си от такива успехи. Ожесточен съм винаги, когато някой разхвърляйки си дрехите, печели популярност и успехи. Тя има качества и можеше да стане сериозна актриса. Тя е драматична актриса, a тръгна да става попзвезда."



"Аз съм бил къде ли не, поставял съм и в Америка, и във Франция, и в Германия. Признанието не се изчерпва с такива евтини наградки и успехи. То е ти наистина там да правиш и хората наистина да започнат да казват - "еей, вижте в България какви неща имат, какви неща знаят, как си развиват таланта. Това е по-важно за мен, отколкото това, че тя е влезнала в блудкавия филм на някакъв, който се прави на смешник, и нещо са успели да скандализират".



Припомняме, че Мария Бакалова влиза в киновселената на комиксите Marvel с ключова роля в третия филм от поредицата Guardians of the Galaxy. Все още не е обявено в кой персонаж ще се превъплъти българката. Снимките по Guardians of the Galaxy Vol. 3 наскоро приключиха. Във филма ще участват Крис Прат, Зоуи Салдана, Вин Дизен, Дейв Баутиста, Брадли Купър. Първите два филма - Guardians of the Galaxy (2014) и Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) - постигнаха общи приходи от .6 милиарда в световен мащаб.