Иван Драмов: Сума ти глупости си пишат с името на Ванга

© "Икономик таймс" лъже, тя нищо не е предричала за август тази година, само на избрани е казвала конкретни дати. "Абсолютни глупости са тези, които се афишират от чуждестранните медии като "Икономик таймс", че, видите ли, Ванга казала, че точно през този август ще има катаклизми. Само плашат хората!"



Това каза шефът на фондация "Ванга" Иван Драмов, като уточни: "Когато правеше някакви пророчества за бъдещето, Ванга никога не казваше точни месеци или години. Рядко правеше това, а когато се случваше, само определени хора знаеха определени дати, не всички".



Само преди дни смразяващото откритие направи индийският англоезичен ежедневник. Според "Икономик таймс" този месец е важен, тъй като легендарната ясновидка баба Ванга прави плашещи предсказания, намерени в свитъци. От тях учени астролози и ентусиасти вече са се втурнали да разгадаят значението им. Пророчеството на пророчицата за август 2025 г. е озаглавено "Двоен огън от небето и земята", съдържало тревожна фраза: "Двоен огън ще се издигне едновременно от небето и земята". Това твърдение, предадено устно и в ръкописи, предизвика спорове сред много експерти.



"Сума ти глупости си пишат с името на Ванга не само български, но и чужди издания. Да не им се вярва! Когато пък нещо е истина, обикновено често се интерпретира, на който както му изнася", казва още Драмов.



А именно "двойният огън", уж изречен от Ванга, за едни означавал опустошителни горски пожари, съчетани с небесни събития, може би удар на метеорит или слънчево изригване. Други го свързват с изменението на климата, по-специално с глобалното затопляне.



Друг ред от пророчеството на Ванга за август тази година гласи: "Една ръка ще се счупи на две и всяка ще тръгне по свой собствен път".



Мнозина тълкуват това като знак за разпадането на глобалните съюзи. На фона на подновеното напрежение в глобалната геополитика, включително вътрешните разделения в НАТО и Европейския съюз, фразата се превърна в символ на променяща се лоялност или нарастващ национализъм. Наблюдателите посочват нарастващото дипломатическо напрежение в Източна Европа и Югоизточна Азия, което предполага, че август може да бъде ключов месец както за помирение, така и за разделение. Като цяло мнозина твърдят, че тази фраза от Ванга предвещава края на глобалната сплотеност от последните месеци.



Може би най-окуражаващото предсказание на Ванга според чуждестранната преса за този месец се отнася до пробуждането на човешкото съзнание. Ванга е известна с думите си: "През август хората ще отворят очите си по различен начин, някои ще видят повече, отколкото очите им позволяват".



"Между другото има фрази, които Ванга наистина е изричала, но не е определяла дата, месец или година. И всеки си пише, каквото си реши", с усмивка споделя председателят на фондацията й.



Едно от истинските пророчества на пророчицата твърди, че тази година или следващата човечеството ще влезе в контакт с извънземните. Любопитен детайл в прогнозата й е, че събитието няма да бъде преживяно като "нашествие" или дори като "явяване". То по-скоро ще е като внезапно изместване на възприятието. Предполага се, че Ванга е визирала не визуален спектакъл, а дълбоко пробуждане, възможно следствие от външна намеса.



Още през 90-те Ванга е споменавала, че "братя отвъд светлината" и "нови учители" ще дойдат към 2025-2027 г.



Ако се вярва на пророчеството за нашествието на извънземни тази година, и друг френски пророк - Атос Саломе, също ги "вижда". 39-годишният Саломе се е самопровъзгласил за експерт по паранормални явления и гадател от Бразилия. Той е категоричен, че става все по-ясно, че посещението на извънземни вече не е просто забавна спекулация, а нещо, което има реални, а може би и вредни последици", казва Саломе.



"На 11 август, когато се навършват 29 години от кончината на Вангелия Гущерова, няма да има специални чествания. Ще има литургия на нейния гроб на Рупите заедно с множеството, което винаги се стича на тази дата там", каза Иван Драмов, шеф на фондацията й. Той и близките му ще направят голямото честване на пророчицата догодина, когато стават 30 години от нейната кончина, пише "България Днес".