Популярният продуцент и водещ Иван Христов доста емоционално участие в сутрешния блок на Nova. Той разкри един от най-трудните етапи от живота си – от тежките зависимости и "черното клеймо“ си до триумфа с филма за Гунди. В откровено интервю пред Деси Банова той призна, че дължи живота си на своята съпруга Ирина Тенчева, информираИван Христов не спести нищи и за катастрофата в Стара Загора отпреди 20 години, предизвикана след употреба на алкохол. Продуцентът определи инцидента като свой "личен провал“, който обаче му е послужил за урок."Преди може би вече станали 20-тина години направих пътно-транспортно произшествие в Стара Загора. За съжаление, бях под влиянието на алкохол тогава. Слава Богу, нямаше ранени, нямаше нищо нямаше, освен разбити ламарини. Но тогава на другия ден ме изтъпанчиха по новините и то като водеща новина. И в началото агресирах. Виках си: "Що пък телевизията, в която работя, ще ме удари по новините". Обаче после започнах да се замислям. Ти си човек, който от една страна наистина има достъп до всички останали хора, тоест трябва да бъдеш за пример. От друга страна, ти си идеалният човек да те посочат с пръст и да кажат: "Щом той може, значи и аз мога." И това мисля, че спокойно може да бъде наречено личен провал. Аз обичам провалите повече от успехите, защото успехите биха могли да ме направят високомерен, а пък провалите ми показват как да наместя нещата. Тогава просто си дадох сметка, че има нещо в живота си, което трябва да променя и няколко години по-късно, слава Богу, промяната ѝ дойде. Тогава аз просто излязох и казах на съдията, просто си признавам и направих наистина гаф. Осъдиха си ме хората, имам си условна присъда. Тя ми мина вече, реабилитиран съм. Така че минало заминало", разказа Иван. "В изповедта си Иван бе категоричен, че съпругата му Ирина е човекът, който го е измъкнал от бездната. По думите му, начинът, по който е живеел преди нея, е водел към фатален край. "Аз физически нямаше да съм жив, ако Ирина не беше дошла в живота ми. Нейното доверие ме задължи да се променя“, призна чистосърдечно продуцентът.След невероятния успех на лентата за Георги Аспарухов, която се превърна в най-гледания филм у нас, Иван и Андрей се подготвят за следващото голямо предизвикателство – биографичен филм за примата Лили Иванова."Филмът "Гунди - легенда за любовта" е голям успех и голяма гордост моя, защото колко пъти човек в живота си може да каже, че е бил номер едно в нещо. Когато направиш такъв филм и се докаже, че ставаш най-гледаният филм в България, не най-гледаният български, а най-гледаният филм в България, това остава в историята и това е много приятно. Но по-важното, доказахме, въпреки че идваме от друг жанр, доказахме, че може да се направи българско кино такова, че хората да го гледат и не да кажат: "Абе хубав е, ама като за български", а да кажат: "Този филм ни докосна, разсмя ни, разплака ни, бръкна ни в душите". Разбирачите казваха, че ни е много дълъг филмът", добави Иван Христов и добави с вълнение:"Щях да катастрофирам, когато ми се обадиха от фондацията на г-жа Иванова. Попитах ги: 'Сигурни ли сте? Знаете ли, че аз съм Иван от Иван и Андрей?'“, разказа с вълнение Христов.Той допълни, че поканата е огромна чест, особено след годините, в които двамата с Андрей са си позволявали публични шеги на гърба на голямата певица.За финал Иван разказа за децата си, които нарича на шега "четирите конника на Апокалипсиса“. Той сподели, че общува с тях като с връстници и че те го учат на най-важното – че респектът в семейството е важен:"Децата ни са уникални - четирите конника на Апокалипсис. Всеки е по свое му ненормален. Улавям всеки път, че моят мозък е детски. Аз чувствам моите деца като все едно са ми братчета и сестричета. И ме научават на това, че независимо какъв си в йерархията, уважението и респектът трябва да си го заслужиш", завършва Иван Христов.