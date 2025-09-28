Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Иван и Андрей издадоха повече за новия сезон на "Пееш или лъжеш". Азис влиза
Автор: Екип Burgas24.bg 17:16Коментари (0)155
©
"Много се вълнуваме за новия сезон на шоуто. Много се радваме, че участваме за втора поредна година в това приключение", споделя Андрей.

"Аз харесвам всички предавания, в които няма лошотия, битови драми, обиди. В последно време участвах в много предавания, в които цялото семейство може да се събере и само да се забавлява. Вярвам, че зрителите по домовете си имат нужда точно от това – от острови на спокойствие и забавление, без лош контекст", допълва Иван.

"Ако трябва да отговоря сериозно, аз съм син на музикант. До 18-19 години се готвех да бъда такъв. Не певец, разбира се, което е очевидно. Вкъщи по онова време знаехме, че музиката не е за забавление. Музиката е работа. А когато си почиваш, по скоро искаш тишина. Така съм възпитан. Не мога да кажа, че постоянно слушам музика или пея под душа. Но обичам музиката", споделя Андрей.

"В моята кола или вървят радиа само с говорене или такива с музика от преди 2000-та година. Когато жена ми влезе в моята кола казва: "Хайде, почва ретро партито!". Най-малкото ми дете е музикант – пианист. Така че се налага да музицираме и вкъщи", допълва Иван.

"За тези, които лъжат, е по-лесно да лъжат. За тези, които пеят, е по-лесно да пеят. Интересно е за нас и за панелистите, защото ние наистина се вживяваме в това да разберем дали участниците действително пеят или лъжат. И това прави истински напрегнато изживяването ни. Чувстваме се така, както се чувства публиката", пояснява Андрей.

Любимото предаване започва тази вечер в 20:00 ч. по NOVA  с водещ Димитър Рачков, който открива новия трети сезон на музикалното шоу "Пееш или лъжеш" с още повече смях, емоции и неочаквани музикални изненади. В първия епизод специален гост е кралят на попфолка - Азис, който влиза в ролята на звезден детектив в търсенето на талант сред лъжата. Той първи ще се изправи с много настроение срещу новите правила в шоуто и "Златния шалтер" на панела, който преобръща играта по невиждан досега начин.

Всяка неделя една от най-големите звезди на музикалния небосклон в България ще трябва да разкрие кои са пеещите и кои са лъжещите сред 8 участници, които твърдят, че са певци. В мисията си да разкрие кои участници пеят наистина и кои се преструват, Азис ще получи ценна подкрепа от двама близки приятели и музикални професионалисти – Деси Слава и DJ Дамян. Те ще се присъединят като специални гости в панела от съветници в състав Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов. Всички те ще се впуснат в забавна и оспорвана игра на догадки, където опитът и интуицията ще бъдат ключови.

Азис сподели, че ще се довери напълно на усета си: "Аз трудно се лъжа, даже да не кажа, че е абсолютно невъзможно. Но се притеснявам. Искам да избера пеещ участник, защото смятам, че победата заслужава талантлив човек". До него беше и Деси Слава, която за втори път се впуска в предизвикателството "Пееш или лъжеш". Предишният път като участник, който беше излъган, а тази неделя - като съветник с опит в шоуто. "Азис ми се доверява, но аз не съм от най-добрите в познаването. Бях много убедена, че моят човек ще пее, но не успях да позная. Подведох се по зодията му!" - смее се тя.

Новият сезон обещава още повече вълнуващи изпълнения, неочаквани обрати и незабравими моменти. Кого ще избере Азис за своя дуетна половинка? Ще намери ли истинския талант? Подгответе се за старт с много настроение



Още по темата: общо новини по темата: 1166
28.09.2025 »
28.09.2025 »
28.09.2025 »
28.09.2025 »
28.09.2025 »
28.09.2025 »
предишна страница [ 1/195 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си с...
14:39 / 28.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външ...
14:38 / 28.09.2025
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънку...
11:41 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
Селена Гомес и Бени Бланко са женени
09:04 / 28.09.2025
Най-големият фен на Александър Николов - красива, секси брюнетка
20:11 / 27.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
51-ото Народно събрание
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: