|Ивана: Не ти трябва друго
Ивана благодари на всички свои почитатели и последователи за топлите пожелания по случай юбилея на майка си. Певицата признава, че истинската стойност на този празник идва не от блясъка, а от близостта на семейството и приятелите, които го правят специален.
Рожденият ден на Кина Калудова беше отбелязан в тесен семеен кръг, с много настроение и вкусна храна. А Ивана споделя това с последователите си.
"Когато си с най-близките си хора и истински приятели, не ти трябва друго, освен вкусна храна, приготвена превъзходно“, пише тя в своя Instagram профил.
Към публикацията певицата добавя и искрено пожелание: "Желая на всички ни да имаме безкрайно много поводи да отваряме шампанско!“.
Попфолк певицата Ивана
Ивана, чието истинско име е Ваня Калудова, е единствено дете на Кина и Тодор Калудови. Баща й е акордеонист, а любовта към музиката идва от семейството още от ранните й години. През 1993 г. певицата става майка на дъщеря си Теодора, която е нейната най-голяма опора и гордост. Макар личният й живот често да е обект на интерес, Ивана предпочита да пази връзките си извън светлините на прожекторите и да говори повече за музиката.
Дъщерята на Ивана е плод на връзката й с първия й съпруг, когото певицата сключва брак още като студентка в Свищов през 1993 г. Ивана е разказвала в интервюта, че този брак е приключил сравнително бързо и оттогава тя сама отглежда дъщеря си, като именно Теодора е най-голямата й гордост, припомня Ladyzone.
