Ивана с голям гаф, отложи участие, помоли за прошка
Поводът за извинението ѝ е, че за 28 ноември певицата е потвърдила два концерта в различни части на страната. Това е доста сериозен гаф, с който е разочаровала феновете си.
Тя обяви, че отменя едното участие - в голям хотелски коплекс в бургаското село Медово.
