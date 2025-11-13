"Поднасям искрените си извинения към гостите на комплекса, както и на прекрасните домакини. Благодаря за разбирането. С уважение: Ивана". Това сподели Ивана във фейсбук.Поводът за извинението ѝ е, че за 28 ноември певицата е потвърдила два концерта в различни части на страната. Това е доста сериозен гаф, с който е разочаровала феновете си.Тя обяви, че отменя едното участие - в голям хотелски коплекс в бургаското село Медово.