Ивет Алевтинко е новата "Мисис България World 2025"
Ивет е майка на две деца и съчетава кариера с личен живот. Завършила е "Възобновяеми енергийни източници“ и днес работи в дигиталния маркетинг, като комбинира креативност и внимание към детайла.
Преди това е била професионална волейболистка в България и Италия, опит, който ѝ е помогнал да развие дисциплина и устойчивост.
Освен с професионалните си постижения, Ивет се ангажира с каузи за защита на животните и инициативи в памет на деца, загинали при пътни инциденти. Тя подкрепя кампанията "Нито едно дете повече“, като смята, че малките действия могат да доведат до промяна.
С новата си титла Ивет ще представи България на световния конкурс Mrs. World 2025, демонстрирайки комбинацията от професионализъм и социална ангажираност.
ipb
преди 1 ч. и 43 мин.
Егати грозотията. В моя вход има 3 мадами, които са в пъти по-красиви
