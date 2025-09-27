Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Иво Аръков и Габи: Любов като приказка
Автор: Екип Burgas24.bg 12:15Коментари (0)188
© NOVA
В "Тук и сега" ще празнуваме рожден ден с Иво Аръков и неговата половинка Габи, а за първи път в телевизионен ефир се появи и техният син Тео. В светинята, наречена Народен театър, в много откровен и емоционален разговор пред Деси Банова-Плевнелиева двамата отварят вратата на най-личния си свят.

"Народният театър се появи като един огромен учител в моето актьорско бъдеще и съм му безкрайно благодарен. Стресът, който имах от Академията, се излекува тук", разказа Иво пред NOVA.

Той и Габи споделиха повече за първата им среща, а двата казаха, че любовта им е "просто приказка".

"Той ме намери. Седнахме да пием кафе и ми каза: Ела с мен в София".

Аз се прибрах вкъщи и веднага казах на нашите. Така се запознахме и оттогава не сме се разделяли. В момента, в който го видях, си казах: "Това е моят мъж", разкри Габи.

Иво пък разказа смешната история, че първо мислел, че тя французойка, затова започнал да ѝ пише на английски език.

Двамата за първи път говориха открито за техния син Тео. Габи разказа, че с появата му Иво се променил коренно и започнал да се открива повече пред нея.

"Колкото и да не ми се иска синът ми да тръгне по моя път, няма как това да не се случи. Има много артистичност в него", каза актьорът.

Той разказа повече и за миналото му, свързано с предателства, загуби, побои, болести и забранени вещества.

"Миналото ми за мен е сякаш чужд живот. Следя го като история на филм. 2020 е моята година на прераждане. Старият Иво е имал уроци, които е искал да научи", подчерта Аръков.



Още по темата: общо новини по темата: 1142
26.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
предишна страница [ 1/191 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние...
12:16 / 27.09.2025
Гърците въвеждат нещо, което би било от полза и у нас
09:14 / 27.09.2025
Разсеяха мита, че спането на лявата страна на тялото оказва негат...
09:15 / 27.09.2025
Пиленцата от Монако опитаха да се изфукат, но май не им се получи...
23:08 / 26.09.2025
Честито! Любимци на малки и големи от Бургас в очакване на второ ...
22:39 / 26.09.2025
Популярна водеща се завръща на екран
22:34 / 26.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Изграждането на АМ "Тракия"
Кабинетът "Желязков"
Национален отбор на България по волейбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: