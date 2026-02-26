Ексцентричният артист Иво Димчев и кралят на попфолка Азис делят една сцена в шоуто за имитации "Като две капки вода“. Но докато единият е участник, другият е член на журито. Малцина обаче знаят, че преди години двамата са били близки приятели, а съвместната им история е пълна с обрати, пише "Филтър".Всичко започва със съобщение по телефона, в което Азис пише на Иво, че е интересен, красив и талантлив. Това, естествено, гали егото на артиста. Тогава той не е в България, но отговаря, че ще му е приятно да се запознаят лично. И срещата се случва. Иво отива със своя приятелка на участие на Азис в Стара Загора. Виждат се, разговарят, а след това Димчев посещава изява на певеца и на морето. В заведението кралят на попфолка прави жест - спира музиката и публично обявява Иво като артист, за когото пишат световните медии."Държеше се много уважително, ядохме дори шкембе чорба заедно - разказва ексцентричният артист в интервю пред Мон Дьо по Нова телевизия. - Започнахме да излизаме често, но когато се скъси дистанцията между нас, се разминахме по въпроса защо правим изкуство и музика. Той много се дразнеше, че измислям песни постоянно. Според него трябва да създавам хитове. Но аз правя музика, за да водя разговор с моята публика. Азис обаче не възприема това. На него целият му живот е минал в записване на хитове. Деликатно съм му казвал, че е добре да изпее и нещо друго, в различен стил или пък на английски. Но той иска да стои там, където му е удобно и където се чувства силен.“Въпреки различията във вижданията за музиката Иво все пак се надява, че те ще останат близки приятели. Да, но се стига до деня, когато двамата разговарят и Димчев казва, че ще пътува до Лос Анжелис, където ще изнесе домашни концерти, и то пред популярни личности."Като му съобщих какви са ми предстоящите ангажименти, Азис ми заяви: Ето затова световната музика е на такова дередже в момента, защото артистчета като тебе пишат песни, тъй като не знаят какво да правят“. Много се засегнах. Тогава се фръцнах и се отдръпнах.“ Минават няколко месеца и двамата се виждат отново. Но се появява и друго сериозно различие — вкусовете им за мъжете са на двата полюса."Азис харесва брадати, космати мъже, а ако са и хетеро, най-добре - разкрива Иво Димчев. - Аз си падам по кекави гейчета, по възможност късогледи и с очила. Той смяташе, че го лъжа за моя вкус, и каза, че съм за психодиспансер. В този момент осъзнах, че ние няма как повече да бъдем приятели.“След разговора пътищата на двамата се разделят. Но ето че сега шоуто "Като две капки вода“ пак ги събра. Нищо чудно отново да затоплят отношенията си, тъй като три месеца ще бъдат заедно. А и Азис като член на журито не спира да хвали таланта на Иво.Иво Димчев ще остане в историята на "Като две капки вода“ не само с таланта си, но и с това, че е първият ХИВ позитивен участник в шоуто.Макар да е безопасен, тъй като е на терапия, се е случвало хората да странят от него. Мъже, които е харесвал, пък са му отказвали секс, защото не са искали да поемат излишни рискове."Говори се, че съм заразил хора с ХИВ, но това е нелепо! — категоричен е Иво Димчев. — Няма как да се случи, тъй като пия хапчета всеки ден.“Що се отнася до негативните коментари, артистът твърди, че е свикнал с тях, защото в социалните мрежи го "убиват“ почти всеки ден. Заканвали са му се по всякакъв начин - че ще го замерят с тухли, че ще го залеят със сярна киселина. Чашата обаче преляла, когато мъж в лично съобщение по телефона го заплашва със смърт. Тогава се налага да потърси справедливост в съда, защото наистина се чувствал застрашен.